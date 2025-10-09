Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

Българският национален отбор по баскетбол на колички постигна втори пореден успех на Европейското първенство, Дивизия C, в Самоков. В “Арена СамЕлион” тимът на Денислав Иванов победи Чехия с 89:41 във втория си мач от турнира.
Ясин Ташдемир отново бе най-добър за България, след като оформи дабъл-дабъл - 39 точки и 18 борби плюс 8 асистенции. Рамазан Юксуз бе много полезен и регистрира трипъл-дабъл - 26, 12 борби и 13 асистенции. Антон Фиков записа 16 точки в добавка към 6 борби.
Томаш Невечни завърши с 13 точки за Чехия. Ян Херман остана с 10.
Българите направиха серия от 10-2 още в началото след силен старт на Антон Фиков, Рамазан Юксуз и Ясин Ташдемир, за да поведат с 22:14 в края на първата част. През втория период националите на колички не спряха дотук и увеличиха аванса си до 22 точки, с което фиксираха 46:25 в своя полза на голямата почивка. В остатъка от срещата България не изпусна инициативата и достигна до победата, оформяйки крайното 89:41 в своя полза.
Националите на колички имат две победи в актива си в своята група А.
9 Октомври, 2025 13:28 377 0
