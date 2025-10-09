Новини
Спорт »
Баскетбол »
Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

9 Октомври, 2025 13:28 377 0

  • национален отбор -
  • баскетбол на колички-
  • успех -
  • европейското първенство-
  • денислав иванов -
  • чехия-
  • турнир-
  • самоков

Ясин Ташдемир отново бе най-добър, след като оформи дабъл-дабъл - 39 точки и 18 борби плюс 8 асистенции

Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по баскетбол на колички постигна втори пореден успех на Европейското първенство, Дивизия C, в Самоков. В “Арена СамЕлион” тимът на Денислав Иванов победи Чехия с 89:41 във втория си мач от турнира.

Ясин Ташдемир отново бе най-добър за България, след като оформи дабъл-дабъл - 39 точки и 18 борби плюс 8 асистенции. Рамазан Юксуз бе много полезен и регистрира трипъл-дабъл - 26, 12 борби и 13 асистенции. Антон Фиков записа 16 точки в добавка към 6 борби.

Томаш Невечни завърши с 13 точки за Чехия. Ян Херман остана с 10.

Българите направиха серия от 10-2 още в началото след силен старт на Антон Фиков, Рамазан Юксуз и Ясин Ташдемир, за да поведат с 22:14 в края на първата част. През втория период националите на колички не спряха дотук и увеличиха аванса си до 22 точки, с което фиксираха 46:25 в своя полза на голямата почивка. В остатъка от срещата България не изпусна инициативата и достигна до победата, оформяйки крайното 89:41 в своя полза.

Националите на колички имат две победи в актива си в своята група А.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ