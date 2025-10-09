Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка се класира безпроблемно на четвъртфиналите в Ухан

9 Октомври, 2025 14:54 503 2

  • тенис-
  • арина сабаленка-
  • турнир -
  • ухан-
  • людмила самсонова-
  • русия

Световната номер 1 отстрани Людмила Самсонова от Русия

Арина Сабаленка се класира безпроблемно на четвъртфиналите в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при жените, продължава да впечатлява с изключителната си форма, като си осигури място на четвъртфиналите на престижния турнир в Ухан.

Състезанието, част от сериите УТА 1000, предлага внушителен награден фонд от 3,654 милиона долара и привлича най-добрите в света на тениса.

Сабаленка, която е първа в схемата на турнира, демонстрира своята доминация на корта, като победи 16-ата поставена Людмила Самсонова от Русия. Мачът завърши с резултат 6:3, 6:2, като продължи само час и 16 минути, което подчертава категоричната победа на беларуската звезда.

В следващия етап на турнира, Арина ще се изправи срещу победителката от двубоя между чехкинята Линда Носкова и казахстанката Елена Рибакина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От стероидната фабрика

    5 1 Отговор
    Сабаленче, спирай ги тия астероиди, че долната ти челюст е станала като на Батман вече

    14:56 09.10.2025

  • 2 АНАБОЛА

    2 0 Отговор
    къФ !!! Проблем да има Бате ???

    15:25 09.10.2025

