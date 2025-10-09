Арина Сабаленка се класира безпроблемно на четвъртфиналите в Ухан

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при жените, продължава да впечатлява с изключителната си форма, като си осигури място на четвъртфиналите на престижния турнир в Ухан.

Състезанието, част от сериите УТА 1000, предлага внушителен награден фонд от 3,654 милиона долара и привлича най-добрите в света на тениса.

Сабаленка, която е първа в схемата на турнира, демонстрира своята доминация на корта, като победи 16-ата поставена Людмила Самсонова от Русия. Мачът завърши с резултат 6:3, 6:2, като продължи само час и 16 минути, което подчертава категоричната победа на беларуската звезда.

В следващия етап на турнира, Арина ще се изправи срещу победителката от двубоя между чехкинята Линда Носкова и казахстанката Елена Рибакина.