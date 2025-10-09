Англия разгроми Уелс с три бързи гола на "Уембли"

В приятелския сблъсък на стадион "Уембли" английският национален отбор демонстрира класа и самочувствие, като надигра категорично състава на Уелс с 3:0. Всички попадения паднаха още през първите 20 минути, с което "Трите лъва" сложиха рано точка на интригата в двубоя.

Още с началния съдийски сигнал домакините наложиха високо темпо и не оставиха шанс на гостите да се окопитят. В третата минута Морган Роджърс откри резултата, след като засече отлично центриране от Марк Гехи и хладнокръвно преодоля Карл Дарлоу. Само осем минути по-късно Оли Уоткинс удвои преднината на Англия, а в 16-ата минута Букайо Сака оформи класиката с прецизен удар в горния ляв ъгъл.

След светкавичния старт англичаните намалиха оборотите, но продължиха да доминират на терена. Въпреки създадените още няколко отлични възможности, четвърти гол така и не падна, а резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

С този убедителен успех Англия показа отлична форма и даде сериозна заявка за предстоящите официални мачове. Уелс, от своя страна, ще трябва да анализира грешките си и да потърси по-добро представяне в следващите си срещи.