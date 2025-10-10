Даниел Боримиров: Надявам се да съм пример и да имам последователи

Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе официално открит от собственика му Даниел Боримиров по време на церемония днес.
„Това е спортният комплекс, който се мъчих да направя през последните четири-пет години. Минах през доста перипетии и трудности и за мен днешният ден е паметен.
Мечтата ми беше да създам условия за всички, които обичат спорта. И най-вече за децата, да не стоят пред екраните. Защото спортът е здраве.
Надявам се да дам добър пример и да имам последователи", заяви Боримиров.
Ето какво каза Даниел Боримиров:
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Толерантен
16:09 10.10.2025
2 Ото фон Бломберг
16:22 10.10.2025
3 А, ето защо мафиота иска
16:45 10.10.2025
4 да да
16:49 10.10.2025
5 Ъхъъъъъ...
17:14 10.10.2025
6 Общински терен от 14.7 дка.....
17:18 10.10.2025