Даниел Боримиров: Надявам се да съм пример и да имам последователи

Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе официално открит от собственика му Даниел Боримиров по време на церемония днес.

„Това е спортният комплекс, който се мъчих да направя през последните четири-пет години. Минах през доста перипетии и трудности и за мен днешният ден е паметен.

Мечтата ми беше да създам условия за всички, които обичат спорта. И най-вече за децата, да не стоят пред екраните. Защото спортът е здраве.

Надявам се да дам добър пример и да имам последователи", заяви Боримиров.

Ето какво каза Даниел Боримиров: