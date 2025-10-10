Новини
Даниел Боримиров: Надявам се да съм пример и да имам последователи

10 Октомври, 2025 16:00

Това е спортният комплекс, който се мъчих да направя през последните четири-пет години

Даниел Боримиров: Надявам се да съм пример и да имам последователи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе официално открит от собственика му Даниел Боримиров по време на церемония днес.

„Това е спортният комплекс, който се мъчих да направя през последните четири-пет години. Минах през доста перипетии и трудности и за мен днешният ден е паметен.

Мечтата ми беше да създам условия за всички, които обичат спорта. И най-вече за децата, да не стоят пред екраните. Защото спортът е здраве.

Надявам се да дам добър пример и да имам последователи", заяви Боримиров.

Ето какво каза Даниел Боримиров:


Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Толерантен

    4 2 Отговор
    До е жив и здрав! В началото вместо ПРИМЕР прочетох ПРЕМИЕР, и щях да ударя една българска....

    16:09 10.10.2025

  • 2 Ото фон Бломберг

    10 0 Отговор
    Да продавате наркотици и да крадете от всичко и всички ( Таки) на това ли му викаш пример бе влах ?!

    16:22 10.10.2025

  • 3 А, ето защо мафиота иска

    5 0 Отговор
    да удвои такса смет - за да избие инвестицията на шурея...

    16:45 10.10.2025

  • 4 да да

    3 0 Отговор
    Дани-тъпото....

    16:49 10.10.2025

  • 5 Ъхъъъъъ...

    1 0 Отговор
    Столичният общински съвет одобри изграждане на този спортен обект в София чрез публично-частно партньорство. Общински терен от 14.7 дка в ж.к. "Люлин 6" беше предоставен на "Спортен клуб Витоша спорт 2015", представляван от Даниел Боримиров. Теренът се намира в пространството между хипермаркет и частна поликлиника на бул. "Джавахарлал Неру".....Общински терен от 14.7 дка.....

    17:14 10.10.2025

  • 6 Общински терен от 14.7 дка.....

    1 0 Отговор
    В Люлин 6, в регулация знаете ли каква му е пазарната цена да ви питам? А? И като резултат сега кое е точно общинското със свободен достъп ?

    17:18 10.10.2025

