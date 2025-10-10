Интер преговаря с Федерико Димарко за нов договор

Интер е в процес на преговори за удължаване на договора на своя флангови футболист Федерико Димарко след силния му старт на сезона под ръководството на новия треньор Кристиан Киву, пише sportal.bg. Италианският национал ще навърши 28 години следващия месец, а настоящият му контракт със „Сан Сиро“ е до юни 2027 г.

През миналия сезон Димарко изпитваше известни трудности, като дори изрази разочарование от начина, по който беше третиран от бившия наставник Симоне Индзаги. От началото на настоящата кампания обаче защитникът е в отлична форма, като е отбелязал два гола и е направил три асистенции в шест мача от Серия "А", възвръщайки своята увереност. Статистиката също потвърждава възхода му, показвайки, че той е лидер в италианския елит по успешни центрирания (23), създадени голови положения (22) и създадени чисти голови възможности (11).

Доброто представяне може да бъде възнаградено, тъй като според FCInterNews.it клубът вече обсъжда нов, подобрен договор. Очаква се новото споразумение да бъде до 2029 г. или 2030 г., добавяйки поне две години към сегашния му контракт.

Самият Димарко със сигурност не бърза да напуска, тъй като е израснал като привърженик на Интер и е продукт на тяхната академия. Той се утвърди като основна част от състава след периоди под наем в Асколи Емполи, Сион, Парма и Верона.