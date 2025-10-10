Новини
Германският полузащитник Флориан Кребс се присъединява към ЦСКА 1948 през ноември

10 Октомври, 2025 11:12 437 0

Столичният клуб официално обяви трансфера още през август

Германският полузащитник Флориан Кребс се присъединява към ЦСКА 1948 през ноември - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 се готви за свежо попълнение в средата на терена – германският халф Флориан Кребс ще облече червения екип в началото на ноември.

Очаква се 26-годишният футболист да пристигне в София веднага след финала на финландското първенство, което завършва на 9 ноември. Още през август столичният клуб официално обяви трансфера на Кребс, но той остана да доиграе сезона с настоящия си отбор – Интер Турку. Финландският тим се бори за челните позиции във Вейкауслигата, а Кребс е ключова фигура в състава.

Кариерата на Флориан Кребс започва в школата на Херта Берлин, а след това талантливият полузащитник защитава цветовете на Кемницер и втория отбор на Борусия Дортмунд. През 2022 година той поема към Финландия, където първо играе за ФК Хонка, а през 2024 преминава в Интер Турку.

Във Вейкауслигата Кребс вече има 102 мача, в които се е разписал 10 пъти и е асистирал за още 18 попадения – впечатляваща статистика за полузащитник.

С привличането на Кребс, ЦСКА 1948 цели да засили креативността и стабилността в средата на терена.


