Славия посреща ЦСКА 1948 в сблъсък от 1/8 финалите за купата

Славия приема ЦСКА 1948 в среща от 1/8 финалите на Sesame Купа на България. Мачът на стадион “Александър Шаламанов”, който е първи от съботната програма в тази фаза на надпреварата, започва в 12:00 ч. Главен съдия на двубоя е Мартин Великов. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Славия се класира за 1/8 финалите след успех с 2:1 при гостуването си на Спартак Пловдив. “Белите” са един от най-добре представящите се тимове в българския елит, като завърши есенния дял на седмо място с 28 точки и с общо 12 мача без загуба във всички турнири. Извън състава продължават да са Денислав Александров, Кристиян Стоянов и Иван Андонов, като след болки в прасеца от групата отпада и Илиян Стефанов. На негово място в тима влиза 21-годишният Георги Шопов - син на бившия нападател на “белите” Петър Шопов.

ЦСКА 1948 преодоля Янтра Габрово след 4:0 като гост, за да се класира за настоящия етап в турнира. “Червените” изпратиха силна есен и са втори във временното класиране на efbet Лига с 37 точки. Момчетата на Иван Стоянов са в серия от три срещи без загуба, но пък именно в гостуванията си изгубиха ценни точки през сезона дотук.

Последният мач между двата тима се игра през месец септември тази година, когато ЦСКА 1948 надделя в Бистрица над Славия с 3:1. Елиаш Франко отбеляза две попадения за победителите, Атанас Илиев добави едно, а точен за “белите” бе Кристиян Стоянов.

Пропуски за срещата могат да бъдат закупени непосредствено преди нейното начало от касите на стадион “Александър Шаламанов”