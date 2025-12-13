Новини
Спорт »
Бг футбол »
Славия посреща ЦСКА 1948 в сблъсък от 1/8 финалите за купата

Славия посреща ЦСКА 1948 в сблъсък от 1/8 финалите за купата

13 Декември, 2025 10:42 496 3

  • славия -
  • цска 1948 -
  • купа на българия

Мачът е от 12:00 часа

Славия посреща ЦСКА 1948 в сблъсък от 1/8 финалите за купата - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия приема ЦСКА 1948 в среща от 1/8 финалите на Sesame Купа на България. Мачът на стадион “Александър Шаламанов”, който е първи от съботната програма в тази фаза на надпреварата, започва в 12:00 ч. Главен съдия на двубоя е Мартин Великов. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Славия се класира за 1/8 финалите след успех с 2:1 при гостуването си на Спартак Пловдив. “Белите” са един от най-добре представящите се тимове в българския елит, като завърши есенния дял на седмо място с 28 точки и с общо 12 мача без загуба във всички турнири. Извън състава продължават да са Денислав Александров, Кристиян Стоянов и Иван Андонов, като след болки в прасеца от групата отпада и Илиян Стефанов. На негово място в тима влиза 21-годишният Георги Шопов - син на бившия нападател на “белите” Петър Шопов.

ЦСКА 1948 преодоля Янтра Габрово след 4:0 като гост, за да се класира за настоящия етап в турнира. “Червените” изпратиха силна есен и са втори във временното класиране на efbet Лига с 37 точки. Момчетата на Иван Стоянов са в серия от три срещи без загуба, но пък именно в гостуванията си изгубиха ценни точки през сезона дотук.

Последният мач между двата тима се игра през месец септември тази година, когато ЦСКА 1948 надделя в Бистрица над Славия с 3:1. Елиаш Франко отбеляза две попадения за победителите, Атанас Илиев добави едно, а точен за “белите” бе Кристиян Стоянов.

Пропуски за срещата могат да бъдат закупени непосредствено преди нейното начало от касите на стадион “Александър Шаламанов”


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буко Баламата

    3 0 Отговор
    Дано Славия бие за да чуем още някой бисер от чичо Венци.

    11:04 13.12.2025

  • 2 Славист Варна

    2 0 Отговор
    Труден мач, но слависткият дух ще победи изкуственото отборче...

    11:19 13.12.2025

  • 3 Видов

    1 0 Отговор
    Венци Стефанов ще играе ляво крило

    11:26 13.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ