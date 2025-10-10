Новини
Христо Стоичков с горещо послание към Карлос Насар след историческия триумф в Норвегия

10 Октомври, 2025 12:33 309 0

"Ти можеш да вдигнеш целия свят!", написа "Камата"

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не скри възхищението си от поредния подвиг на Карлос Насар, който за трети път покори световния връх във вдигането на тежести.

В специална публикация във Facebook, Стоичков поздрави младия шампион за впечатляващото му представяне на световното първенство във Фьорде, Норвегия.

"Ти можеш да вдигнеш целия свят! Великолепен! Железен! Непобедим българин! Честита трета световна титла! Честит нов световен рекорд, Карлос Насар!", написа Стоичков.

Карлос Насар, който се състезава в категория до 94 килограма, отново доказа, че е сред най-ярките звезди на световната щанга. Със забележителна концентрация и изключителна сила, той не само спечели златния медал, но и постави нов световен рекорд в изтласкването – цели 222 килограма! Преди това Насар успешно вдигна 210 и 219 килограма, оставяйки конкуренцията далеч зад себе си. Третата световна титла на Насар е поредното доказателство за неговата класа и несломим дух.


