Френска сензация в Шанхай: Артур Риндеркнех с исторически пробив на Мастърс 1000

10 Октомври, 2025 15:05 506 0

Победа над световния №13 Феликс Оже-Алиасим

Френска сензация в Шанхай: Артур Риндеркнех с исторически пробив на Мастърс 1000 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Французинът Артур Риндеркнех написа нова страница в своята кариера, след като се класира за първи път на полуфинал в турнир от сериите "Мастърс 1000". Със забележителна увереност и безкомпромисна игра, Риндеркнех надделя над световния №13 Феликс Оже-Алиасим, побеждавайки го с категоричното 6:3, 6:4 само за 87 минути.

Пътят на французина към полуфиналите бе истински триумф на волята и таланта. Преди да елиминира канадската звезда, Риндеркнех вече бе шокирал тенис обществото, като отстрани третия в световната ранглиста Александър Зверев, както и 19-ия поставен Иржи Лехечка. С тази серия от впечатляващи победи, Артур не само доказа класата си, но и си осигури скок от цели 17 позиции в PIF ATP Live ранкинга, където вече заема престижното 37-мо място – най-високото в кариерата му досега.

Следващото предизвикателство пред Риндеркнех ще бъде сблъсък с един измежду Алекс де Минор или Даниил Медведев – двама от най-опасните съперници на световната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
