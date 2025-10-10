Финландски милиардер подготвя нова оферта за Mанчестър Юнайтед

Финландският милиардер Томас Зилиакус потвърди, че подготвя нова оферта за закупуване на Манчестър Юнайтед от семейство Глейзър. Бизнесменът, който вече беше част от надпреварата за придобиване на клуба през 2023 година, заяви пред Manchester Evening News, че възнамерява да проведе срещи с потенциални инвеститори с цел да формира консорциум за сделката.

Американските собственици на Манчестър Юнайтед, които контролират клуба от 2005 г., продадоха 27,7% дял на сър Джим Ратклиф в началото на тази година, но според различни източници не изключват възможността за пълна продажба, ако получат оферта от около 5 милиарда паунда. През тази седмица саудитският милиардер Турки Ал-Шейх твърди, че Глейзърите са близо до продажба на клуба на „нов инвеститор“, което отново възобнови спекулациите около бъдещето на Манчестър Юнайтед.

„Миналата седмица започнах да преглеждам всички възможности за инвестиция в Манчестър Юнайтед и изготвих базов план как да се свържа с определени страни, за да видя дали може да се направи нещо. Това е въпрос на обединяване на правилните хора с една цел – да върнем Манчестър Юнайтед там, където му е мястото, като най-добрия клуб в света,“ коментира Зилиакус.

Финландецът, който е дългогодишен привърженик на „червените дяволи“, заяви, че би бил готов да работи съвместно със сър Джим Ратклиф или други инвеститори, ако това е в интерес на клуба. „Нямам нищо против да работя с хора като Джим Ратклиф или други инвеститори. Аз не търся трофей, който да показвам. Целта ми е клубът, който подкрепям от 12-годишен, да стане отново най-добрият в света. Боли ме да виждам какво се случва сега – Манчестър Юнайтед е далеч под нивото, на което би трябвало да бъде, ако се управлява правилно,“ добави той.

Зилиакус отправи критики и към настоящите собственици, обвинявайки Глейзърите, че използват клуба единствено с финансови цели. Според него те не се интересуват от дългосрочното развитие на отбора, а единствено от печалбите. Финландецът разкри и план за ангажиране на феновете по света, който може да донесе допълнителни приходи и да помогне на клуба да финансира нужните инвестиции за възстановяване на статута му на водещ европейски клуб.

Зилиакус подчерта, че при предишната му оферта през 2023 г. е станало ясно, че Глейзърите са се опитвали да противопоставят него, Ратклиф и шейх Джасим един срещу друг, за да повишат цената. По думите му това е било „безумие“, тъй като средствата е трябвало да бъдат насочени към развитието на клуба, а не за допълнително обогатяване на собствениците.

„Тогава предложих да обединим сили, вместо да се надцакваме, и оставам отворен към подобна идея и днес. Бих се радвал да говоря с Ратклиф, шейх Джасим или всеки друг инвеститор за това как можем да работим заедно,“ заяви Зилиакус.

Според британски медии Глейзърите биха били готови да продадат част от акциите си, за да осигурят финансиране за изграждането на нов, модерен стадион – проект, за който вече има предварителен план от март тази година.