Томас Мюлер ще има ново амплоа по време на Мондиал 2026

10 Октомври, 2025 21:09 426 1

  • байерн мюнхен-
  • германия томас мюлер-
  • световното първенство-
  • футбол

Противно на слуховете, 35-годишният емблематичен футболист на Ванкувър Уайткапс няма да става помощник-треньор на Юлиан Нагелсман, а ще се изявява като телевизионен анализатор за платформата MagentaTV

Томас Мюлер ще има ново амплоа по време на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Байерн Мюнхен и Германия Томас Мюлер ще има ново амплоа догодина на Световното първенство. Противно на слуховете, 35-годишният емблематичен футболист на Ванкувър Уайткапс няма да става помощник-треньор на Юлиан Нагелсман, а ще се изявява като телевизионен анализатор за платформата MagentaTV.

Мондиал 2026 ще се проведе отчасти в новия дом на Мюлер Канада, като той ще се възползва максимално от това. Новината, че футболистът ще бъде телевизионен експерт бе официално съобщена от MagentaTV, която е собственост на Telekom Deutschland. Мюлер ще предлага класически анализи, спонтанни реакции на живо, неформални разговори и тактически разбори.

MagentaTV е единственият канал, който ще излъчи на живо всички 104 мача от турнира, 44 от които ще бъдат ексклузивни. Останалите 60 мача ще бъдат излъчени и по ARD и ZDF.

По-рано сутринта Мюлер предизвика вълнение, след като публикува в своя Instagram профил снимка от подписване на договор. Впоследствие в изявление за MagentaTV легендата каза: "Наистина съм развълнуван от това ново предизвикателство и очаквам с нетърпение турнира. Този път няма да съм на терена, а пред микрофона. Но със сигурност ще бъда много близо до събитията".

В момента всичко за Томас Мюлер върви по план. Той има впечатляваща статистика от 6 гола и 4 асистенции в шест мача за новия си клуб Ванкувър Уайткапс.

През последните години MagentaTV пък разчиташе на широк кръг от известни експерти за своите предавания от европейски и световни първенства, сред които и бившият капитан на Германия Михаел Балак.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първият голям турнир след оттеглянето на Мюлер от националния отбор на Германия. В Канада ще се изиграят 13 от общо 104 мача. Клубният стадион на Мюлер, "BC Place Stadium", ще бъде домакин на 7 от тях. Затова той обеща: "Това, което със сигурност ще донеса, е голям ентусиазъм и много вътрешна информация за САЩ и Канада от новия ми живот като играч в МЛС.“


  • 1 Мануел Ноер

    0 0 Отговор
    И на този Мондиал може пак да си облекат роз@вите екипи и капитанската лента с 🌈😁

    21:13 10.10.2025

