Новини
Спорт »
Световен футбол »
България с тежко поражение от Португалия

България с тежко поражение от Португалия

11 Октомври, 2025 06:57 1 427 3

  • българия-
  • футбол-
  • португалия-
  • младежи-
  • национален отбор до 21 години-
  • европейска квалификация

Младежите завършиха с 10 души, след като Георги Лазаров получи червен картон в 64-ата минута

България с тежко поражение от Португалия - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Португалия победи с лекота България с 3:0 в европейска квалификация за младежи до 21 години.

Срещата в Портимао бе дебют за новия треньор на нашите таланти Тодор Янчев. Той смени на поста Александър Димитров, който пое представителната ни селекция. Мора откри резултата (58), а Тиаго Паренте (66) и Густаво Варела (79) фиксираха крайното 3:0.

България с тежко поражение от Португалия

Младежите завършиха с 10 души, след като Георги Лазаров получи червен картон в 64-ата минута.

Домакините имаха пълно надмощие и отправиха чудовищните 21 удара към нашата врата, докато българите не се отчетоха с нито един точен шут към Карвальо.

След само 120 секунди игра Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, който не се забави и стреля, но опитът му прелетя далеч от целта.

Отговорът на домакините не закъсня и още в следващата атака Родриго Мора проби по десния фланг, след което центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес опита шут от далечна дистанция, но стражът на "лъвовете" се намеси на ниво.

В 41-ата минута Густаво Са връхлетя върху топката от границата на наказателното поле, но не бе точен.

В 55-ата минута футболистите на Тодор Янчев направиха бърза атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле към Асен Митков, който обаче не успя да отправи достатъчно добър изстрел.

В 58-ата минута Португалия организира качествена атака и след опасна топка от левия фланг, доставена от Тиаго Паренте, звездата на тима Родриго Мора се освободи и с едно докосване я прати в мрежата на Пламен Андреев.

Задачата пред "лъвовете" стана още по-сложна в 65-ата минута, когато Георги Лазаров получи втори жълт картон от главния съдия и по този начин остави отбора с 10 души на терена.

Две минути по-късно падна и втори гол във вратата на България. Резервата Диего Травасос стреля с левия крак, а Пламен Андреев изби. При добавката обаче Тиаго Паренте не пропусна да матира стража.

В 79-ата минута Карлос Форбс центира остро към Густаво Варела, който с едно докосване изключително майсторски преодоля вратаря и направи резултата класически.

Десет минути по-късно Тиаго Габриел отправи удар с глава след центриране от корнер, но топката попадна право в ръцете на Пламен Андреев. Това бе и последната интересна ситуация в срещата.

По този начин Португалия се изкачи на върха с пълен актив от 9 точки, колкото имат и футболистите на Чехия. България остава с 4 пункта на третата позиция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Португалия - България: 13 : 0

    0 1 Отговор
    1933 , Царска България

    Коментиран от #3

    07:15 11.10.2025

  • 2 Само да

    4 0 Отговор
    Попитам - кога ще бъде закрита българското футболно черно тото?

    07:42 11.10.2025

  • 3 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Португалия - България: 13 : 0":

    Падали сме толкова от Испания. Да не бъркаш?
    А 0:3 се чака и днес. Това си ни е стандарта. Ако ни помилват. Както се очаква да завършим с 0 точки групата. И примерно голова разлика 0-3:18-23 гола.

    08:24 11.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ