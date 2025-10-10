Новини
Николета Лозанова отново прикова вниманието с гореща СНИМКА

10 Октомври, 2025 20:15 1 089 12

  • николета лозанова-
  • николай михайлов-
  • футбол

Феновете на половинката на Николай Михайлов не закъсняха с реакциите си

Николета Лозанова отново прикова вниманието с гореща СНИМКА - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова отново прикова вниманието в социалните мрежи с поредна гореща снимка в Instagram. Плеймейтката, която има над 844 хиляди последователи, публикува кадър, на който позира в силно изрязан топ, едва прикриващ пищния ѝ бюст.

Феновете на половинката на Николай Михайлов не закъсняха с реакциите си – под поста ѝ за минути се натрупаха хиляди харесвания и десетки коментари, възхваляващи визията ѝ и смелия ѝ стил.

Николета отново показа, че знае как да поддържа вниманието върху себе си и да се превръща в тема на разговор в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
  • 1 над 844 хиляди последователи

    23 0 Отговор
    бая заблудени хорица има по тоя свят
    вместо да гледат как да си оправят живота
    се интересуват от разни хорица и мифли

    20:17 10.10.2025

  • 2 Чие

    21 0 Отговор
    Внимание приковават тази лелка? Тва и чекистите не го ползват!

    20:18 10.10.2025

  • 3 Ехаааа

    15 0 Отговор
    приковала е😂… на 20 ама в евро😉 дават “мечтаниядом” в село Бистрица за 2 млн и кусур евра направен от магесника дизайнер… сега пак приковаваме смехх и реклама ама … нанайсе възрастни хора шегобийци

    20:19 10.10.2025

  • 4 Сталин

    24 0 Отговор
    Митилява овца

    20:19 10.10.2025

  • 5 писаре

    16 2 Отговор
    освен за полуразголени моми
    на други теми можеш ли да цъкаш

    20:19 10.10.2025

  • 6 Мууууууууу

    15 0 Отговор
    Увиснали в Име

    20:20 10.10.2025

  • 7 гост

    2 21 Отговор
    Сравнете снимките на скромното момиче, но световна шахматистка Нургюл Сюлейманова с тази презряла силиконка . Който е за силиконката да слага плюс, а за шахматистката да слага минус.

    20:23 10.10.2025

  • 8 ТррррТ

    17 0 Отговор
    Не, не го е приковала. Силиконова простакеса в мозък на амеба. Жалко че е модел за подражание на много жени

    20:31 10.10.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    По това пласмасовото и сополя си няма да хвърля.

    20:43 10.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 123321

    4 0 Отговор
    тая снимка като я гледам, направо ме е страх да си представя, как изглежда без грим и на живо..

    21:02 10.10.2025

  • 12 Толкова гореща

    0 0 Отговор
    Че чак шепичката на автора се завари за мишока му...

    21:49 10.10.2025

