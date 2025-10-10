Николета Лозанова отново прикова вниманието с гореща СНИМКА

Николета Лозанова отново прикова вниманието в социалните мрежи с поредна гореща снимка в Instagram. Плеймейтката, която има над 844 хиляди последователи, публикува кадър, на който позира в силно изрязан топ, едва прикриващ пищния ѝ бюст.

Феновете на половинката на Николай Михайлов не закъсняха с реакциите си – под поста ѝ за минути се натрупаха хиляди харесвания и десетки коментари, възхваляващи визията ѝ и смелия ѝ стил.

Николета отново показа, че знае как да поддържа вниманието върху себе си и да се превръща в тема на разговор в социалните мрежи.