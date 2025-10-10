Николета Лозанова отново прикова вниманието с гореща СНИМКА

Николета Лозанова отново прикова вниманието в социалните мрежи с поредна гореща снимка в Instagram. Плеймейтката, която има над 844 хиляди последователи, публикува кадър, на който позира в силно изрязан топ, едва прикриващ пищния ѝ бюст.
Феновете на половинката на Николай Михайлов не закъсняха с реакциите си – под поста ѝ за минути се натрупаха хиляди харесвания и десетки коментари, възхваляващи визията ѝ и смелия ѝ стил.
Николета отново показа, че знае как да поддържа вниманието върху себе си и да се превръща в тема на разговор в социалните мрежи.
1 над 844 хиляди последователи
вместо да гледат как да си оправят живота
се интересуват от разни хорица и мифли
20:17 10.10.2025
2 Чие
20:18 10.10.2025
3 Ехаааа
20:19 10.10.2025
4 Сталин
20:19 10.10.2025
5 писаре
на други теми можеш ли да цъкаш
20:19 10.10.2025
6 Мууууууууу
20:20 10.10.2025
7 гост
20:23 10.10.2025
8 ТррррТ
20:31 10.10.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
20:43 10.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 123321
21:02 10.10.2025
12 Толкова гореща
21:49 10.10.2025