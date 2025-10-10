Бразилия започна подготовката си за Мондиал 2026 с 5:0

Петкратният световен шампион Бразилия започна по убедителен начин серията от контроли, които ще изиграе преди участието си на Мондиал 2026 през следващото лято. Селекцията на Карло Анчелоти спечели с 5:0 днешната си приятелска среща с Южна Корея, която се изигра в Сеул.

Трима играчи имаха основна роля за категоричния успех на Бразилия, след като Естевао и Родриго се отчетоха с два гола, а Винисиус Жуниор - с едно попадение и една асистенция. Голеадата започна в 13-ата минута, когато крилото на Челси се възползва от хубав пас на Бруно Гимараеш и се разписа с удар отблизо. Малко след това Каземиро също се разписа, но беше маркирана негова засада. Въпреки това в 41-вата минута именно той асистира на Родриго, който удвои преднината на гостите.

Втората част започна шеметно за бразилците, като още в 47-ата минута Естевао вкара второто си попадение след груба грешка на Ким-Мин Жае. Само две минути по-късно Родриго последва неговия пример и също се разписа за втори път в мача след асистенция на Винисиус. В 77-ата минута именно звездата на Реал Мадрид получи пас от Матеус Куня, пробяга около половината терен и накрая с изстрела си оформи крайното 5:0 в полза на своя тим.

Следващата контрола на Бразилия е във вторник, а именно гостуване на Япония, докато по същото време Южна Корея ще премери сили с Парагвай в друг приятелски мач.