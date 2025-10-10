Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мишел Платини: Модерният футбол губи гениите си

Мишел Платини: Модерният футбол губи гениите си

10 Октомври, 2025 19:21 474 2

  • мишел платини-
  • футбол-
  • вар

Бившият президент на УЕФА изрази и резерви към ролята на ВАР

Мишел Платини: Модерният футбол губи гениите си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата звезда на Ювентус и трикратен носител на „Златната топка“ Мишел Платини сподели мнението си за съвременния футбол по време на участието си във „Фестивал дело Спорт“ в Италия, където бе официален гост. Европейският шампион с Франция от 1984 г. направи любопитен анализ за промяната в ролите на футболистите и еволюцията на играта.

„Дълги години халфовете бяха тези, които ме забавляваха най-много, а нападателите – тези, които вкарваха головете. Днес обаче крилата са най-креативните играчи във футбола. В центъра вече се поставят солидни футболисти с прилични технически умения, а защитниците участват повече в изграждането на атаките, но вече не умеят да защитават. Затова все по-често виждаме резултати като 4:3, 3:2 или 5:4 – нещо, което беше рядкост по мое време“, коментира Платини.

Трикратният носител на „Златната топка“ изрази и тревога, че футболната креативност е на изчезване:
„Скоро ще загубим цяло поколение гении като Де Бройне, Модрич и Гризман. Меси и Роналдо вече не играят в Европа, а новото поколение, като Ламин Ямал, е различно – той е крило, не плеймейкър.“

Платини коментира и съвременната посока на футбола:
„Футболът се превърна в бизнес и спектакъл. Не казвам, че е по-лош или по-добър – просто е различен. Играта стана по-бърза, по-физическа и по-интензивна, но за сметка на креативността.“

Бившият президент на УЕФА изрази и резерви към ролята на ВАР:
„Да, видеото реши някои проблеми, но създаде други. То трябва да помага само при две ситуации – голлинията и засадите. За всичко останало съдията трябва да има последната дума. Защо трябва да заменяме футболната интуиция с електроника?“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    1 0 Отговор
    Истинският футбол свърши някъде в началото на 90-те години.

    Коментиран от #2

    19:35 10.10.2025

  • 2 Да, когато

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    се появи от нищото сепаратисткото полит-проектче Фарса. Без корумпето ПлатиМи нямат дори полуфинал за Лига Европа

    19:58 10.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ