Мишел Платини: Модерният футбол губи гениите си

Бившата звезда на Ювентус и трикратен носител на „Златната топка“ Мишел Платини сподели мнението си за съвременния футбол по време на участието си във „Фестивал дело Спорт“ в Италия, където бе официален гост. Европейският шампион с Франция от 1984 г. направи любопитен анализ за промяната в ролите на футболистите и еволюцията на играта.

„Дълги години халфовете бяха тези, които ме забавляваха най-много, а нападателите – тези, които вкарваха головете. Днес обаче крилата са най-креативните играчи във футбола. В центъра вече се поставят солидни футболисти с прилични технически умения, а защитниците участват повече в изграждането на атаките, но вече не умеят да защитават. Затова все по-често виждаме резултати като 4:3, 3:2 или 5:4 – нещо, което беше рядкост по мое време“, коментира Платини.

Трикратният носител на „Златната топка“ изрази и тревога, че футболната креативност е на изчезване:

„Скоро ще загубим цяло поколение гении като Де Бройне, Модрич и Гризман. Меси и Роналдо вече не играят в Европа, а новото поколение, като Ламин Ямал, е различно – той е крило, не плеймейкър.“

Платини коментира и съвременната посока на футбола:

„Футболът се превърна в бизнес и спектакъл. Не казвам, че е по-лош или по-добър – просто е различен. Играта стана по-бърза, по-физическа и по-интензивна, но за сметка на креативността.“

Бившият президент на УЕФА изрази и резерви към ролята на ВАР:

„Да, видеото реши някои проблеми, но създаде други. То трябва да помага само при две ситуации – голлинията и засадите. За всичко останало съдията трябва да има последната дума. Защо трябва да заменяме футболната интуиция с електроника?“