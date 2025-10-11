Новини
Левски се отказва от бразилско разочарование

11 Октомври, 2025 09:30 730 0

  • рилдо-
  • футбол-
  • левски

Рилдо дойде на „Герена“ като преотстъпен от португалския Санта Клара, а контрактът е до края на сезона

Левски се отказва от бразилско разочарование - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски иска да се откаже от Рилдо 6 месеца преди договора му с клуба да изтече, съобщава „Мач Телеграф“. Бразилецът дойде на „Герена“ като преотстъпен от португалския Санта Клара, а контрактът е до края на сезона. В него има и опция за откупуване, която не е задължителна за „сините“. Спортно-техническото ръководство на клуба, начело със старши треньора Хулио Веласкес, е разочаровано от изявите на Рилдо и на терена, и извън него.

Бразилецът беше гледан на живо от скаута на клуба Красимир Петров в началото на годината, но се превърна в огромно разочарование. Той дойде в клуба с идеята да играе като плеймейкър, а всички предричаха, че той притежава качества, които ще вдигнат класата на тима. Към днешна дата обаче и най-големите поддръжници на Рилдо на „Герена“ са се отказали от него.

До момента той е играл в 18 мача за Левски във всички турнири, почвал е 9 от тях като титуляр, а няма гол, нито асисетнция. За последно той започна от първата минута при гостуването на Ботев Пловдив, но беше заменен на почивката, а след това дори не попадна в групата за домакинството на Берое.

Хулио Веласкес е най-разочарован от Рилдо, защото бразилецът не спазва тактическа дисциплина и се държи надменно на терена и в съблекалнята.
Заради това от Левски ще опитат да върнат халфа на Санта Клара още по време на зимната пауза. Не е ясно дали португалският клуб ще приеме по-рано обратно футболиста, но при всички положения Рилдо ще играе за „сините“ само в краен случай и Левски няма да се възползва от откупната му клауза.

Прави впечатление, че 25-годишният футболист, който е юноша на бразилския Гремио, явно има проблеми с адаптацията си и в другите клубове, през които е минал. До момента той е бил преотстъпван многократно с клауза за откупуване, но никой не се е възползвал от нея.


