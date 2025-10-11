Монтана взе бивш защитник на Локо Пд и Локо Сф

Монтана се подсили с централния защитник Давид Малембана. Бившият футболист на Локомотив Пловдив и Локомотив София пристига на "Огоста" като свободен агент и подписа договор за една година.

За последно бранителят беше част от Ал Харайтият от Катар.

Монтана ще картотекира Малембана през следващата седмица и той ще бъде на разположение на треньора Анатоли Нанков за гостуването на Берое.

Защитникът е 13-ият нов футболист в новака от еfbet Лига.