Новини
Спорт »
Бг футбол »
Монтана взе бивш защитник на Локо Пд и Локо Сф

Монтана взе бивш защитник на Локо Пд и Локо Сф

11 Октомври, 2025 07:15 487 0

  • давид малембана-
  • монтана-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • локомотив софия

а последно бранителят беше част от Ал Харайтият от Катар

Монтана взе бивш защитник на Локо Пд и Локо Сф - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Монтана се подсили с централния защитник Давид Малембана. Бившият футболист на Локомотив Пловдив и Локомотив София пристига на "Огоста" като свободен агент и подписа договор за една година.

За последно бранителят беше част от Ал Харайтият от Катар.

Монтана ще картотекира Малембана през следващата седмица и той ще бъде на разположение на треньора Анатоли Нанков за гостуването на Берое.

Защитникът е 13-ият нов футболист в новака от еfbet Лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ