Северна Македония, Белгия, Световно първенство, футбол

11 Октомври, 2025 07:30

Комшиите излязоха начело в класирането с 12 точки от 6 мача – 3 победи, 3 равенства и точка пред "червените дяволи" два кръга преди края на квалификациите

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Северна Македония измъкна 0:0 в Белгия и направи голяма крачка към мечтата за участие на Световното първенство през 2026 година.

Комшиите излязоха начело в класирането с 12 точки от 6 мача – 3 победи, 3 равенства и точка пред "червените дяволи" два кръга преди края на квалификациите.

Защитникът на Левски Никола Серафимов бе в групата на отбора, но остана на резервната скамейка.

Белгия имаше пълно превъзходство през по-голямата част от срещата и игра основно в половината на гостите.

"Червените дяволи“ отправиха 25 удара, от които 5 точни, срещу едва 3 опита на Северна Македония. Според показателя xG (очаквани голове) Белгия натрупа 2,84 срещу едва 0,06 за съперника, но резултатът остана 0:0.

До края македонците ще приемат Казахстан на 13 октомври, а през ноември им предстои гостуване на Уелс. При две победи те си осигуряват място на Мондиал 2026.

Напиши коментар:


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Неофициалните българи много добре се представят...

    07:42 11.10.2025

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    А ние гордо сме с 0 точки - така вероятно и ще завършим. И въртим 0:3 след 0:3, та даже вече и при младежите. Такъв резултат се очаква и днес на мъжкият отбор.

    08:21 11.10.2025

  • 3 Когато царят е добър ...умира царят.....

    0 0 Отговор
    Македония играе много грамотен футбол !Играха и срещу 3 съдиии публика!Донесоха ми пари !Благодаря на букмейкърите!Очаквам днес бг да ми попълни стака .......без значение от резултат!аз не играя на познаване...

    08:29 11.10.2025

