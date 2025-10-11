Северна Македония, Белгия, Световно първенство, футбол

Северна Македония измъкна 0:0 в Белгия и направи голяма крачка към мечтата за участие на Световното първенство през 2026 година.

Комшиите излязоха начело в класирането с 12 точки от 6 мача – 3 победи, 3 равенства и точка пред "червените дяволи" два кръга преди края на квалификациите.

Защитникът на Левски Никола Серафимов бе в групата на отбора, но остана на резервната скамейка.

Белгия имаше пълно превъзходство през по-голямата част от срещата и игра основно в половината на гостите.

"Червените дяволи“ отправиха 25 удара, от които 5 точни, срещу едва 3 опита на Северна Македония. Според показателя xG (очаквани голове) Белгия натрупа 2,84 срещу едва 0,06 за съперника, но резултатът остана 0:0.

До края македонците ще приемат Казахстан на 13 октомври, а през ноември им предстои гостуване на Уелс. При две победи те си осигуряват място на Мондиал 2026.