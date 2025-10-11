Новини
Звезда на Барселона отпадна от състава на Испания, виси за Ел Класико

11 Октомври, 2025

Олмо е имал подобни оплаквания още с присъединияването си към националния отбор

Звезда на Барселона отпадна от състава на Испания, виси за Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Барселона Дани Олмо окончателно отпадна от състава на Испания за предстоящите мачове с Грузия и България. Полузащитникът не тренира вчера с отбора, след като е е почувствал мускулен дискомфорт в прасеца левия крак. След това са му направени изследвания и е взето решение той да се завърне в клубния си тим.

Олмо е имал подобни оплаквания още с присъединияването си към националния отбор.

"Мундо Депортиво" твърди, че полузащитникът ще бъде извън игра в следващите 3-4 седмици. Това го поставя под въпрос за Ел Класико на 26 октомври. Срещата с Реал Мадрид ще се играе на "Бернабеу".

Дани Олмо със сигурност ще бъде аут за двубоя с Жирона от Ла Лига и Олимпиакос в Шампионска лига.


