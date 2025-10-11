Звезда на Барселона отпадна от състава на Испания, виси за Ел Класико

Халфът на Барселона Дани Олмо окончателно отпадна от състава на Испания за предстоящите мачове с Грузия и България. Полузащитникът не тренира вчера с отбора, след като е е почувствал мускулен дискомфорт в прасеца левия крак. След това са му направени изследвания и е взето решение той да се завърне в клубния си тим.
Олмо е имал подобни оплаквания още с присъединияването си към националния отбор.
"Мундо Депортиво" твърди, че полузащитникът ще бъде извън игра в следващите 3-4 седмици. Това го поставя под въпрос за Ел Класико на 26 октомври. Срещата с Реал Мадрид ще се играе на "Бернабеу".
Дани Олмо със сигурност ще бъде аут за двубоя с Жирона от Ла Лига и Олимпиакос в Шампионска лига.
🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Dani Olmo, OUT for 3-4 weeks. [@mundodeportivo & @esport3] #fcblive pic.twitter.com/GanDnFL2l7— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 10, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА