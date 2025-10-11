Новата перла на Айнтрахт Франкфурт ще води атаката на Турция срещу България

Позицията на централен нападател е една от въпросителните в състава на Турция за световната квалификация срещу България. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 21:45 часа на "Васил Левски".

Селекционерът на южните ни съседи Винченцо Монтела най-често използва на върха на атаката Баръш Алпер Йълмаз. Звездата на Галатасарай обаче е наказан и няма да играе в София.

Очаква се на негово място в титулярния състав да стартира новата перла на Айнтрахт Франкфурт Джан Узун, пише "Фанатик". 19-годишният футболист прави фурор в Германия от началото на сезона. Той е вкарал шест гола и е направил 4 асистенции в 9 мача във всички турнири през кампанията.

Узун има едва три двубоя за националния отбор на Турция. Той е роден в баварския град Регенсбург, но избра да играе за южните ни съседи, въпреки голямото желание на Германия да разчита на него.

Основната позиция на Джан Узун е като плеймейкър, но играе с успех и на върха на атаката.