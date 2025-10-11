Халф на Реал Мадрид с контузия

Халфът на Реал Мадрид Франко Мастантуоно напусна преждевременно лагера на националния отбор на Аржентина. 18-годишният халф е с разтежение. Той е бил прегледан от лекарите на отбора, след което е бил освободен и ще се завърне в клубния си тим.

Мастантуоно не игра при победата с 1:0 над Венецуела в контрола, играна тази нощ в Маями. Той ще пропусне и проверката срещу Пуерто Рико на 15 октомври.

🚨⚠️ Franco Mastantuono suffers muscle strain and will return to Madrid after being assessed by Argentina staff. pic.twitter.com/0VXwGL5oCe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Все още не е ясно колко време ще бъде извън игра аржентинския халф.

Франко Мастантуоно премина в Реал Мадрид през това лято от Ривър Плейт. До този момент той е изиграл 9 мача за "белите", в които е вкарал един гол и е направил една асистенция.