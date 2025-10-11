Супермодел ще излее в песен без край чувствата си към бившия си

Хубавата Синди Кимбърли ще излее в песен чувствата си към бившия английски национал Деле Али. Халфът остана без отбор през лятото след 6-месечен неуспешен период в Комо, за който изигра едва един мач.

Сега 29-годишният футболист тренира сам, а в същото време бившата му приятелка Синди Кимбърли се труди упорито. Супермоделът от испано-индонезийски произход се изявява и на музикалната сцена, а преди няколко дни написа в социалната мрежа Х: „В студиото съм седмици наред. Написах безкрайна песен за 3-годишната си връзка“.

Тя не споменава името на Деле Али, но на всички е ясно, че говори именно за него, тъй като връзката им продължи точно толкова.