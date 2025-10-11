Новини
Супермодел ще излее в песен без край чувствата си към бившия си

11 Октомври, 2025 11:57

Халфът остана без отбор през лятото след 6-месечен неуспешен период в Комо, за който изигра едва един мач

Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хубавата Синди Кимбърли ще излее в песен чувствата си към бившия английски национал Деле Али. Халфът остана без отбор през лятото след 6-месечен неуспешен период в Комо, за който изигра едва един мач.

Сега 29-годишният футболист тренира сам, а в същото време бившата му приятелка Синди Кимбърли се труди упорито. Супермоделът от испано-индонезийски произход се изявява и на музикалната сцена, а преди няколко дни написа в социалната мрежа Х: „В студиото съм седмици наред. Написах безкрайна песен за 3-годишната си връзка“.

Тя не споменава името на Деле Али, но на всички е ясно, че говори именно за него, тъй като връзката им продължи точно толкова.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Индонезите

    5 0 Отговор
    не бяха ли салами, пардон селями?
    Ако я будят там как вири крака и се дупи, ще я разчекнат.

    11:19 11.10.2025

  • 2 Факт

    6 0 Отговор
    При Капитализма жената е стока и трябва да се прави на маймуна.

    11:32 11.10.2025

  • 3 Пробвали

    2 0 Отговор
    Сме азиатките - не стават ! Може да им го вкараш едва половината !

    11:36 11.10.2025

  • 4 Тътка

    1 0 Отговор
    Страхотна новина за световната футболна общественост!!!
    Брей,3часова песен, голямо писане е паднало...

    12:06 11.10.2025

