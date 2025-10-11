Новини
Шок за Барса преди Ел Класико: Вратар пропуска големия сблъсък

11 Октомври, 2025 21:30 530 0

Испанският национал заяви, че ще бъде извън игра „още около месец“

Шок за Барса преди Ел Класико: Вратар пропуска големия сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Барселона Жоан Гарсия потвърди, че няма да бъде на разположение за предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври, тъй като възстановяването му от контузия все още не е приключило. Испанският национал заяви, че ще бъде извън игра „още около месец“.

Гарсия, който пристигна на „Камп Ноу“ през лятото от Еспаньол, претърпя операция на менискус на лявото коляно в края на септември. Интервенцията премина успешно и не се очакваше дълго отсъствие, но самият футболист призна, че възстановяването му ще продължи по-дълго от първоначалните прогнози.

„Ще видим как ще се развият нещата, но засега всичко върви добре,“ заяви вратарят пред Movistar.

Отсъствието на титулярния страж Марк-Андре тер Стеген, който претърпя операция на гърба, даде шанс на Гарсия да се наложи като първи избор под рамката на Барселона. 23-годишният вратар впечатли с изявите си, преди да получи травмата, която сега го вади от терените за поне шест мача.

Той ще пропусне предстоящите срещи на каталунците в Ла Лига и Шампионската лига, включително сблъсъците с Олимпиакос и Клуб Брюж, като се очаква да се завърне след международната пауза през ноември.

Барселона продължава да има сериозни проблеми с контузии в ключов момент от сезона. Дани Олмо вероятно също ще отсъства до мача с Атлетик Билбао на 23 ноември заради травма в прасеца, получена по време на лагер с националния отбор.

Освен него, извън строя остават Ламин Ямал, Рафиня, Гави и Фермин Лопес. Очаква се Ямал, Рафиня и Лопес да се завърнат за дербито с Реал Мадрид, докато Гави, който претърпя операция на коляното в края на септември, ще бъде извън игра до февруари 2026 година.


