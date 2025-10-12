Дженаро Гатузо за Италия: Нашата мисия е да растем с всеки мач

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо заяви, че най-важното за тима на "адзурите"е да се създават голови положения. Снощи Италия победи Естония с 3:1 в световна квалификация и вече насочва вниманието си към плейофите за Мондиала догодина.

Италианците започнаха силно в Талин, като Мойс Кийн откри резултата още в петата минута, но малко по-късно бе изваден от игра заради навяхване на десния глезен.

Матео Ретеги пропусна дузпа, но след това се реваншира, като реализира второто попадение след асистенция на Рикардо Орсолини.

Двадесетгодишният Франческо Пио Еспозито отбеляза историческия си първи гол за националния отбор на Италия, но Джанлуиджи Донарума допусна груба грешка, изпускайки лесно центриране, което позволи на Естония да оформи крайното 3:1.

„Важно е да създаваме положения. Можеш да ги пропускаш, да ти спасяват дузпи, но най-същественото е, че трябва да се стига до тези възможности“, каза Гатузо пред RAI Sport.

Александро Бастони получи жълт картон и ще бъде наказан за решителния сблъсък с Израел във вторник в Удине.

„Трябва да продължим по този начин и да се възстановим, защото историята показва, че винаги ни е по-трудно във втория мач. Имаме много голям залог – ако победим, Израел отпада от борбата и можем да се подготвяме за плейофите по-спокойно“, допълни селекционерът.

„Адзурите“ знаеха, че Норвегия малко преди това разгроми Израел с 5:0, което практически означава, че максималната цел на Италия е достигане до плейофите за Мондиал 2026.

„Нашата мисия е да растем с всеки мач, да останем единни и да работим упорито, като така градим увереност. Когато виждам този дух, можем да допускаме и грешки, но аз оставам много доволен от представянето“, продължи Гатузо.

„Трябва да продължим да натискаме и да се развиваме. Грешката на Джиджо беше просто един момент – рядко се вижда отбор, който да доминира толкова изцяло в рамките на 90 минути. Ако има нещо положително, то е, че подобни грешки ни напомнят колко е важна концентрацията.“

Кийн бе изнесен от терена с навехнат глезен и е под сериозно съмнение за следващия двубой с Израел.

„Ще видим, глезенът го болеше, надяваме се да не е нещо сериозно, защото имаме нужда от всички. Поне е добре, че Пио влезе и отбеляза“, завърши Гатузо.

За последно италиански селекционер бе ръководил тим, който бележи поне три гола в първите си три мача, през далечната 1949 година – а Гатузо постигна това, съчетавайки и три победи.