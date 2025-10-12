Новини
Александър Димитров: Автоголът ни срина, да не бъдем черногледи

12 Октомври, 2025 08:39 946 18

  • александър димитров-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • световни квалификации

Димитров похвали старанието на футболистите за първото полувреме, но призна, че са рухнали психически през второто полувреме, когато получихме пет попадения

Александър Димитров: Автоголът ни срина, да не бъдем черногледи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер - Александър Димитров, говори след поражението 1:6 от Турция в световна квалификация, която се яви дебют за него начело на "трикольорите". Димитров похвали старанието на футболистите за първото полувреме, но призна, че са рухнали психически през второто полувреме, когато получихме пет попадения.

"Паднахме психически, автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция при бърз преход зад защитата. Като оставиш пространство, те наказват. Вторият гол ни срина и играчите не успяха да се вдигнат. Когато отстъпиш физически, всичко се блокира. Психическата умора винаги води и до физическа, така е", стартира Димитров.

"Дебют срещу изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от това? Видяхме класата на играчите им - затова струват толкова много пари, но да не бъдем черногледи. Трябва да поздравим играчите за първата част - това искаме да виждаме ние, но не едно полувреме, а цял мач", продължи селекционерът.

"Има футболисти, от които съм много доволен от старанието. Има играчи на по 2-3 мача, Стоянов дебют. Желанието и мотивацията през първото полувреме беше много добре за разлика от второто. Позитивното беше, че върнахме първият гол и реагирахме бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп, си психически устойчив. Като имаш проблеми, се отразява и не можахме да се вдигнем след автогола, който фактически повлия на крайния резултат.


  • 1 Автоголът

    13 0 Отговор
    БЕШЕ 1989 год -страхотен те така 36 само АВТОГОЛОВЕ

    08:42 12.10.2025

  • 2 АзСъм

    3 1 Отговор
    Я, първи съм!

    08:42 12.10.2025

  • 3 1234

    18 0 Отговор
    Нашите плуваха в пот, все едно го копаят с лопата този терен. В дискотеката е по-хубаво, стойте си там.

    08:48 12.10.2025

  • 4 Мим

    23 0 Отговор
    Щом и ти започна да пееш старата песен,че си бил много доволен от еди си какво и т.н.,значи ,че и теб няма да те бъде.Ние пък сме много не доволни и от ритнитопковци и от ръководството им.Гола вода сте и дълбаете под дъното....

    08:48 12.10.2025

  • 5 тц тц

    16 0 Отговор
    Ако не беше автогола щяхме да ги съсипем:) Но и при 1:2 бяхме далеч по добри от турците, но пък тогава се намеси лошия Путин:)

    08:49 12.10.2025

  • 6 да бе, да

    18 0 Отговор
    Ако от един автогол рухвате психически, значи не ставате за спортисти и няма смисъл да се напъвате повече, защото освен себе си, излагате и България. Вървете да си рухвате у дома.

    08:51 12.10.2025

  • 7 Бай Ганьо

    14 0 Отговор
    Писаха ни отличен (6)
    Нали най главния във БГ футбола ни е отличник.
    Завърши преди две-три години 8-ми клас с пълно 6.
    Даже стана и шеф в Евр.фут.центр.
    Браво на Гонзо.
    Под негово ръководство футбола ни ще се издигне във висините.

    08:52 12.10.2025

  • 8 И тоя

    7 0 Отговор
    црвл с интелект на хлебарка. Да не бъдем черногледи. Т. е. Това е добър и оптимистичен резултат.

    Коментиран от #12

    08:52 12.10.2025

  • 9 Балкански сельо

    14 0 Отговор
    Стига с това, автоголът ни срина! Работи по психологическата подготовка тогава! Държите се всички като невъзпитани тинейджъри! Това не ти е кварталната седянка или в училище в междучасието! Нито е дискотека или бар! Това е националния отбор!!! Или се захващайте както е редно или се махай! Турците срина ли ги нашето изравняване!?!? Виж как са се мотивирали след загубата от Испания и ни набутаха 6 парчета вчера!!! Разпасана държава, с разпасан народ!

    08:53 12.10.2025

  • 10 Жоро

    14 0 Отговор
    Закривайте! Вече стана срамно! Да играят при любителите ! Само харчи пари за нищо.

    08:55 12.10.2025

  • 11 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    13 0 Отговор
    СЛАБАЦИ, НЕКАДЪРНИЦИ, РИТНИ ТОПКОВЦИ ВРЕМЕ Е ДА ВИ ЗАКРИЯТ

    08:56 12.10.2025

  • 12 Левскар

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "И тоя":

    Оптимистичен резултат е разбира се...По- надоло от това няма,така че вече може само нагоре ....Евентуално...Оптимистично .

    09:00 12.10.2025

  • 13 ЕХ СОЦ СОЦ.

    7 0 Отговор
    Колко Родосто и гордости имаше тогава. ВЪВ ВСИЧКИ СПОРТОВЕ. ПО ТОВА ЩЕ ПОЗНАЕШ ЩО Е СОЦИАЛИЗЪМ И ЩО Е ДЕМОН КРАЦИЯТА. СЕГА ВСИЧКО Е БИЗНЕС ПЕЧАЛБА. НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА СПОРТА. танас домус Ганчев венци ИИИИ всичко за тях е пари. А за шиш ТУУУУПА правителства ПАРЛАМАТА градът клатят със 200 а на народа спорта нищо не дават. СЪВЕТ ЗА ФУТБОЛИСТИТЕ БЯГАЙТЕ СЪС 300 И НЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ ДА СЕ ИЗЛАГАТЕ И ЗА ФЕНОВЕТЕ ГЛЕДАЙТЕ ДЕТАЙЛНО НЕЩАТА НЕ МАЧ ЗА МАЧ. НАПРАВИЛИ ЕДИН МАЧ СЪС БРАГА И НА ПИЕДЕСТАЛА. ПОЗОР

    09:00 12.10.2025

  • 14 Меркуцио

    8 0 Отговор
    Парламентът и правителството трябва да закрият незабавно т.н. национален отбор по футбол, за да може до края на квалификациите служебно да загубят само с 3:0! Ако един отбор може да рухне психически, значи футболистите не са професионалисти и не могат да бъдат "трикольори"! Ключовата дума е професионалисти!

    09:01 12.10.2025

  • 15 ЕХ СОЦ СОЦ.

    3 0 Отговор
    Колко Родостии гордости имаше тогава. ВЪВ ВСИЧКИ СПОРТОВЕ. ПО ТОВА ЩЕ ПОЗНАЕШ ЩО Е СОЦИАЛИЗЪМ И ЩО Е ДЕМОН КРАЦИЯТА. СЕГА ВСИЧКО Е БИЗНЕС ПЕЧАЛБА. НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ЗА СПОРТА. танас домус Ганчев венци ИИИИ всичко за тях е пари. А за шиш ТУУУУПА правителства ПАРЛАМАТА Крадът клатят със 200 а на народа спорта нищо не дават. СЪВЕТ ЗА ФУТБОЛИСТИТЕ БЯГАЙТЕ СЪС 300 И НЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ ДА СЕ ИЗЛАГАТЕ И ЗА ФЕНОВЕТЕ ГЛЕДАЙТЕ ДЕТАЙЛНО НЕЩАТА НЕ МАЧ ЗА МАЧ. НАПРАВИЛИ ЕДИН равен МАЧ СЪС БРАГА И НА ПИЕДЕСТАЛА. ПОЗОР

    09:03 12.10.2025

  • 16 Мичмана

    2 0 Отговор
    Как черногледи бе? Вкарахме гол, хора! Невероятен, феноменален успех. Браво Лъвове! Българи, Юнаци

    09:32 12.10.2025

  • 17 мучо

    2 0 Отговор
    невероятен автогол, по-красив не съм виждал от половин век.......

    09:41 12.10.2025

  • 18 да е ясно

    2 0 Отговор
    Спортът е като войната - биеш се решително до самия край или не участваш изобщо. Тръгнал си да представящ или защитаваш родината си, а се предаваш при първия провал?! А после започваш да се оправдаваш как си рухнал психически, това е някакъв абсурд.

    09:46 12.10.2025

