Александър Димитров: Автоголът ни срина, да не бъдем черногледи

Националният селекционер - Александър Димитров, говори след поражението 1:6 от Турция в световна квалификация, която се яви дебют за него начело на "трикольорите". Димитров похвали старанието на футболистите за първото полувреме, но призна, че са рухнали психически през второто полувреме, когато получихме пет попадения.

"Паднахме психически, автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция при бърз преход зад защитата. Като оставиш пространство, те наказват. Вторият гол ни срина и играчите не успяха да се вдигнат. Когато отстъпиш физически, всичко се блокира. Психическата умора винаги води и до физическа, така е", стартира Димитров.

"Дебют срещу изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от това? Видяхме класата на играчите им - затова струват толкова много пари, но да не бъдем черногледи. Трябва да поздравим играчите за първата част - това искаме да виждаме ние, но не едно полувреме, а цял мач", продължи селекционерът.

"Има футболисти, от които съм много доволен от старанието. Има играчи на по 2-3 мача, Стоянов дебют. Желанието и мотивацията през първото полувреме беше много добре за разлика от второто. Позитивното беше, че върнахме първият гол и реагирахме бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп, си психически устойчив. Като имаш проблеми, се отразява и не можахме да се вдигнем след автогола, който фактически повлия на крайния резултат.