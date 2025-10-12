Новини
Интер Маями с разгром, Меси с два гола

12 Октомври, 2025 09:49 581 0

Успехът беше изключително ценен за отбора на Лионел Меси

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер Маями разби Атланта Юнайтед с 4:0 у дома в предпоследния си мач от редовния сезон на Източната конференция в МЛС. Успехът беше изключително ценен за отбора на Лионел Меси. С успеха "чаплите" събраха 62 точки и се изравниха със Синсинати на втората позиция в конференцията.

Преди началото на двубоя на специална церемония беше почетен Жорди Алба, който обяви, че ще прекрати кариерата си след края на сезона.

Интер Маями поведе в 39-ата минута. Лионел Меси получи топката и с прецизен удар в далечния ъгъл вкара за 1:0.

В 52-ата минута Меси намери с чудесен пас Жорди Алба, а той прехвърли вратаря за втория гол в срещата. Девет минути след това се разписа и Луис Суарес. Уругваецът беше точен със страхотен удар от границата на наказателното поле.

Крайният резултат оформи Меси в 87-ата минута. Аржентинецът беше изведен в наказателното поле от Жорди Алба и реализира за 4:0.


