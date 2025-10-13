Спортът по ТВ в понеделник (13 октомври)

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, трети ден Евроспорт 2
11.30 Тенис, турнир в Шанхай, финал МАХ Спорт 1Екипировка за активен спорт
11.30 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, мъже Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Ховентуд – Сарагоса Нова спорт
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Барселона – Леида Диема спорт 2
16.00 Сан Марино – Кипър Диема спорт 3
16.30 НФЛ, Ню Джърси – Денвър МАХ Спорт 2
17.15 Спортинг (Хихон) – Сантандер МАХ Спорт 4Екипировка за активен спорт
18.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Валенсия Нова спорт
19.00 Шотландия – Беларус Диема спорт 2
19.00 Нидерландия – Финландия Диема спорт 3
19.00 Фарьорски о-ви – Чехия Диема спорт
20.00 НФЛ, Джаксънвил – Сиатъл МАХ Спорт 2
21.45 Румъния – Австрия Диема спорт 2
21.45 Дания – Гърция Диема спорт 3Екипировка за активен спорт
21.45 Хърватия – Гибралтар Диема спорт
21.45 Литва – Полша Нова спорт
23.30 НФЛ, Тампа Бей – Сан Франциско МАХ Спорт 2
00.30 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 1
01.00 Остин – Лос Анджелис ФК МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, Ню Йорк Рейнджърс – Вашингтон МАХ Спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА