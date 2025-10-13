Новини
Жоан Лапорта проговори за връзката си с Меси

13 Октомври, 2025 10:59 839 1

  • барселона-
  • жоан лапорта-
  • лионел меси-
  • футбол

Дълго време имахме много добри отношения

Жоан Лапорта проговори за връзката си с Меси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта проговори за връзката си с бившия аржентински нападател на клуба Лионел Меси.

„Дълго време имахме много добри отношения. Когато не подновихме договора му, нещата се влошиха малко. По-късно горе-долу ги възстановихме. Надяваме се да му направим страхотното изпращане, която заслужава“, каза Лапорта.

Меси напусна Барселона през 2021 г. и подписа с ПСЖ. Той изигра 778 мача за каталунския клуб, в които отбеляза 672 гола и направи 303 асистенции. През 2023 г. аржентинецът премина в Интер Маями.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пфууу

    4 0 Отговор
    и тия ли са имали връзка

    11:04 13.10.2025

