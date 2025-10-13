Една от най-сексапилните футболистки в света с емоционално послание към бившия си клуб

Сочената за една от най-сексапилните футболистки в света Алиша Леман отправи сърдечно послание към Ювентус, след като помогна на Комо да постигне изненадваща победа над бившия ѝ клуб в Серия А.

След като прекара сезон 2024/25 с „бианконерите“, 26-годишната състезателка направи победоносно завръщане с новия си клуб благодарение на късния гол на съотборничката си Надин Нишлер в събота.

След като прекара шест сезона в Англия, представяйки Уест Хем, Евертън и Астън Вила, Леман премина в Италия, присъединявайки се към Ювентус през лятото на 2024 година

Нападателката записа 22 участия във всички турнири, отбелязвайки два гола, докато те спечелиха както Серия А, така и Купата на Италия през миналия сезон.

Леман напусна Ювентус, подписвайки тригодишен договор с Комо през август. И въпреки че беше от печелившата страна в събота, Леман нямаше никакво желание да се хвали, а точно обратното - сподели искрено послание към Ювентус в социалните мрежи.

„Емоционален мач вчера отново срещу бившия ми клуб Ювентус и успях да видя отново всички момичета. Толкова горда с Комо, че вярваха до края и спечелиха мача. Благодаря на всички фенове, които дойдоха да ни подкрепят“, сподели Леман.

Едно от най-разпознаваемите имена в женския футбол се радва на развитието на кариерата си, откакто премина в Комо. Заедно с редица от новите си съотборнички, тя посети известната Седмица на модата в Милано. Освен това тя беше и в Германия, за да посети Октоберфест в Мюнхен.