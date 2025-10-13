Джуд Белингам използва паузата за "африканско приключение"

Футболистът на Реал Мадрид Джуд Белингам реши да използва времето на международната пауза, за да се позабавлява, след като не получи повиквателна за националния отбор на Англия.

Белингам оползотвори допълнителното си свободно време разумно, като публикува релаксираща снимка, на която храни жирафи.

„Разбирам фокуса ви върху Джуд Белингам, той е много специален играч, а за специалните играчи има специални правила. Но за този лагер решихме да се придържаме към нашето решение да поканим същия отбор, това важи и за Джуд. Той винаги заслужава да бъде в лагера. Има и ситуацията, че той не е набрал пълния си ритъм за Реал Мадрид. Досега не е изиграл нито един пълен мач; започнал е само един сега. Имахме телефонен разговор. Няма проблем от тази гледна точка, просто му липсва ритъм“, мотивира решението си селекционерът Томас Тухел по повод липсата на Белингам.

В момента играчът се наслаждава на почивката си, посещавайки „Мадрид Сафари“.

Jude is still aiming high! Bellingham feeds a giraffe at a safari park in Madrid as he enjoys a mini-break after midfielder's England squad omission https://t.co/rcrr7tCWE3 — Daily Mail Sport (@MailSport) October 12, 2025