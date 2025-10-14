Ман Юнайтед иска да привлече Джоб Белингам, Аморим вижда в него бъдеща звезда

Ръководството на Манчестър Юнайтед обмисля привличането на Джоб Белингам, по-малкия брат на звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам, пише BILD.

Според информацията, мениджърът Рубен Аморим вижда в младия полузащитник идеално попълнение за своята тактическа схема 3-4-2-1.

Джоб, който върви по стъпките на брат си и премина в Борусия Дортмунд през летния трансферен прозорец от Съндърланд, изпитва трудности да си осигури редовно игрово време в Германия под ръководството на Нико Ковач.

Играчът има осем участия във всички турнири, натрупвайки едва 281 минути игрово време. Само три пъти е бил част от стартовия състав на новия си тим, два пъти в Бундеслигата и веднъж в Шампионската лига, без да регистрира гол или асистенция.

Джоб Белингам подписа 5-годишен договор с Борусия. Според германското издание BILD, Манчестър Юнайтед следи отблизо ситуацията около младия играч и потенциално планира да го върне в родината му.

Според информацията, наставникът на „червените дяволи“ Аморим е фен на полузащитника и вярва, че Белингам би се вписал отлично в неговата сложна тактическа схема 3-4-2-1, тъй като физическата му сила би била от голяма полза в центъра на терена.

Въпреки това, Манчестър Юнайтед не е единственият клуб, преследващ Белингам. Очаква се те да се сблъскат с конкуренция от съперника от Висшата лига Кристъл Палас, които също търсят нов полузащитник.