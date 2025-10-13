Александър Димитров: Наясно сме, че ще ядем шамари

Селекционерът на България Александър Димитров говори във Валядолид преди сблъсъка с Испания от световните квалификации, предаде sportal.bg.
"Не е лесно, работим след тежката загуба. Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации, наясно сме къде се намираме. Но искаме играчите да дават най-доброто от техните способности. Имаше хубави неща, искаме да излезем от срива, в който изпаднахме през второто полувреме срещу Турция. Работихме върху физическото и психологическото състояние на играчите, не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямата ми загуба в моята практика.
Започнахме вече и тактически да подготвяме отбора срещу най-добрия отбор в света. Не казвам, че е лесно, много е трудно. Това е част от нашата работа. Напълно бяхме наясно от силата на противниците, с които ще се срещнем. Никой не ни е карал насила, след всяко лошо време идва хубаво. То ще дойде с целенасочена, честна и отдадена работа.
Ще има промени в състава, с оглед тактическата насоченост за утрешния двубой. Испания ще излезе с най-доброто, имат ключови липси, но ще се търси максимума от този двубой с най-доброто, с което разполага Луис де ла Фуенте.
Утре ще се разбере за Илия Груев, готвим се за двата мача. Резултатът е важен, искаме да избягаме от резултата от онзи ден, разбира се. Като игра и игрово поведение, имаме какво да дадем още. Имаме какво да даваме още, особено в офанзивен план. В българския футбол има много крайни защитници, притиснати сме до стената, част от играта си. Виктор е млад, трябва да излезе от тази ситуация, всеки бърка. Трябва да помогнем да излезе от тази ситуация", каза селекционерът.
