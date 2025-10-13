Новини
Александър Димитров: Наясно сме, че ще ядем шамари

13 Октомври, 2025 21:50 480 8

  • александър димитров-
  • българия-
  • испания-
  • футбол

Излизаме срещу най-добрия отбор в света, подчерта селекционерът на националния ни отбор по футбол

Александър Димитров: Наясно сме, че ще ядем шамари - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров говори във Валядолид преди сблъсъка с Испания от световните квалификации, предаде sportal.bg.

"Не е лесно, работим след тежката загуба. Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации, наясно сме къде се намираме. Но искаме играчите да дават най-доброто от техните способности. Имаше хубави неща, искаме да излезем от срива, в който изпаднахме през второто полувреме срещу Турция. Работихме върху физическото и психологическото състояние на играчите, не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямата ми загуба в моята практика.

Започнахме вече и тактически да подготвяме отбора срещу най-добрия отбор в света. Не казвам, че е лесно, много е трудно. Това е част от нашата работа. Напълно бяхме наясно от силата на противниците, с които ще се срещнем. Никой не ни е карал насила, след всяко лошо време идва хубаво. То ще дойде с целенасочена, честна и отдадена работа.

Ще има промени в състава, с оглед тактическата насоченост за утрешния двубой. Испания ще излезе с най-доброто, имат ключови липси, но ще се търси максимума от този двубой с най-доброто, с което разполага Луис де ла Фуенте.

Утре ще се разбере за Илия Груев, готвим се за двата мача. Резултатът е важен, искаме да избягаме от резултата от онзи ден, разбира се. Като игра и игрово поведение, имаме какво да дадем още. Имаме какво да даваме още, особено в офанзивен план. В българския футбол има много крайни защитници, притиснати сме до стената, част от играта си. Виктор е млад, трябва да излезе от тази ситуация, всеки бърка. Трябва да помогнем да излезе от тази ситуация", каза селекционерът.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешник

    8 0 Отговор
    Да излизат без гащета , тогава, заедно с треньорчето и гонзо, който го назначи!

    21:52 13.10.2025

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Явно ще трябва и изпити по БЕЛ! Или е преразказано грешто и на парче, или този е супер илигерат!!!

    21:53 13.10.2025

  • 3 Токмаци, ритници и други

    3 0 Отговор
    Някой по-умен би казал, че ще вземат безплатни уроци от най-добрите, но в този сегмент, уроците не са много ценени.

    21:57 13.10.2025

  • 4 И после

    5 0 Отговор
    Да заведете момчетата на някой испанска чалготека

    Коментиран от #5

    22:05 13.10.2025

  • 5 Ооо ле

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И после":

    Карамба и ла бамба с бамбина и самба

    22:15 13.10.2025

  • 6 Проста игра

    1 0 Отговор
    10 опълченеца в нашето наказателно поле и едн на центъра, който може да тича и вкарва! Но за съжаление вече няма опълченци , а тичането е само в чалготеката по сервитьорките!

    22:17 13.10.2025

  • 7 Димитър Александров

    2 0 Отговор
    С такъв гениален и учен треньор,какво друго, освен "шамари да ядем"

    22:18 13.10.2025

  • 8 Вили В.

    0 0 Отговор
    Не можеш да победиш с притежание на топката 20% на 80%,и 2 на 16 удара във вратата!

    22:24 13.10.2025

