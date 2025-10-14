Кабо Верде с историческо постижение – за първи път на Световно първенство ВИДЕО

Националният отбор на Кабо Верде си осигури историческо класиране за Световното първенство през 2026 г., след като победи Есватини с 3:0 у дома в понеделник.

Така островната държава стана втората най-малка страна по население, която някога е достигала до Мондиала – след Исландия, дебютирала през 2018 г.



Разширеният формат на турнира до 48 отбора, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, отвори нови възможности за по-малките нации и Кабо Верде ги оползотвори по най-добрия начин.



Тимът, заемащ 70-о място в световната ранглиста, завърши на върха в Група “D”, изпреварвайки африканския колос Камерун, който ще трябва да премине през междуконтинентални плейофи, за да си осигури участие на деветото си световно първенство.



Головете за историческия успех на „Сините акули“ бяха дело на Дейлон Ливраменто, Уили Семедо и Стопира. С този триумф Кабо Верде не просто си спечели билет за Мондиала, но и записа златна страница в историята на страната.