Бившата звезда на Бостън Селтикс Айзея Томас направи гръмко изказване. 175-сантиметровият пойнт гард обяви пред подкаста Got Stole, че ако е бил висок 193 см, е щял да бъде най-великият играч за всички времена.

Томас е двукратен участник в Мача на звездите на НБА. По време на сезон 2026/2017, с екипа на "Келтите", Томас записа средно по 29 точки и 6 асистенции средно на мач. През същия сезон Бостън завърши на първо място в класирането в Източната конференция през редовния сезон и достигна до финала на конференцията, където бе елиминиран от Кливланд Кавалиърс.

"Ако бях висок 193 см, щях да бъда най-великият играч за всички времена. Дори вече съм надминал членове на Залата на славата. Няма начин момчета високи 191 см или 198 см да могат това, което правех аз с моите 175 см. От тази гледна точка, аз съм един от най-добрите", каза плеймейкърът.

Историята на Айзея Томас е повече от интригуваща - през 2011 година той е избран с последния пик от втория кръг на Драфта (№60) от Сакраменто Кингс. През 2014 година подписва с Финикс Сънс, но през 2015-а се присъединява към Бостън, където прави фурор. По време на плейофите през 2017-а обаче получава травма в бедрото и не доиграва финалната серия в Източната конференция с Кливланд Кавалиърс. През лятото на 2017 година е изпратен от Бостън в Кливланд съгласно сделка по размяна на играчи и оттук кариерата му тръгва рязко надолу.

Томас се пробва в различни отбори, но никъде не се задържа дълго и така и не съумява да се доближи до формата си от периода 2015-2017.