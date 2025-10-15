Луис Хамилтън поиска промени във Ferrari

Пилотът на Ferrari Луис Хамилтън се е обърнал към ръководството на отбора с предложение за коригиране на методите му на работа през този сезон, съобщава Corriere della Sera.
Седемкратният шампион във Формула 1 е особено недоволен от работата на Матео Тонинали, ръководител на инженерния отдел на писта.
През август британецът е изпратил на ръководството на Ferrari редица предложения относно дизайна на автомобила за следващия сезон.
През настоящата кампания 40-годишният Хамилтън е натрупал 127 точки и е шести в класирането на пилотите.
