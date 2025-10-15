Новини
Луис Хамилтън поиска промени във Ferrari

Луис Хамилтън поиска промени във Ferrari

15 Октомври, 2025 17:30 643 1

Седемкратният шампион във Формула 1 е особено недоволен от работата на Матео Тонинали, ръководител на инженерния отдел на писта

Луис Хамилтън поиска промени във Ferrari - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пилотът на Ferrari Луис Хамилтън се е обърнал към ръководството на отбора с предложение за коригиране на методите му на работа през този сезон, съобщава Corriere della Sera.

Седемкратният шампион във Формула 1 е особено недоволен от работата на Матео Тонинали, ръководител на инженерния отдел на писта.

През август британецът е изпратил на ръководството на Ferrari редица предложения относно дизайна на автомобила за следващия сезон.

През настоящата кампания 40-годишният Хамилтън е натрупал 127 точки и е шести в класирането на пилотите.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Май Хамилтън се цели в поста шеф на Ферари с толкова писма.

    17:34 15.10.2025

