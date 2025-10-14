Новини
България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

14 Октомври, 2025 23:40

  • българия-
  • футбол-
  • испания-
  • световни квалификации

Официално пропускаме седми пореден Мондиал

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

България отстъпи с 0:4 срещу европейския шампион Испания в среща от световните квалификации, играна във Валядолид. По същото време Турция би Грузия на своя територия, с което "лъвовете" останаха без шансове за класиране на Мондиал 2026 и на практика.

Два кръга преди края на квалификационната кампания нашите са с 0 точки, а комшиите са втори с девет. "Ла Роха" е лидер в групата с 12 и крачи уверено към финалите догодина. В 35-ата минута Микел Мерино порази мрежата ни с глава за 1:0.

В 57-ата минута халфът на Арсенал беше точен с глава за втори път. В 79-ата минута Атанас Чернев си вкара автогол. В добавеното време Микел Оярсабал фиксира крайния резултат от дузпа.

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

Мачът започна очаквано - с подчертан териториален натиск на домакините. Сериозни опасности пред Светослав Вуцов обаче нямаше до 18-ата минута. Тогава на стрелкова позиция изскочи Саму Омородион, но вратарят спаси. Малко по-късно Педри намери горната греда на българската рамка. В 24-ата минута Светослав Вуцов отново беше последно препятствие пред гола. Стражът на Левски изби с една ръка изстрел на Саму Омородион - втори пропуск на нападателя на Порто.

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

В 30-ата минута Педри потърси мрежата от воле, но топката премина покрай българската врата. В 34-ата минута Микел Оярсабал шутира от границата на наказателното поле, но Вуцов отново изби. Скоро след това крепостта падна. Микел Мерино посрещна топката с глава след центриране отдясно и направи това, което стори в Щутгарт срещу Германия на Евро 2024 - гол за Испания.

В 41-ата минута България достигна до първото си голово положение - Кирил Десподов получи топката на скорост пред вратата на европейските шампиони. Нападателят напред и шутира, но покрай вратата на Унай Симон.

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

На почивката в центъра на испанската атака застана Борха Иглесиас, който имаше възможност да вкара гол с глава в 50-ата минута, но Вуцов улови топката пред голлинията. В 54-ата минута нападателят на Селта се размина с нов, отново българският вратар. Спаси. След 60 секунди па Борха Иглесиас можеше да накаже нашите, но този път стрелецът показа неточен мерник.

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

Силната игра на домакините даде резултат в 57-ата минута. Микел Мерино посрещна центриране, този път отляво, на Алехандро Грималдо и с глава накара Светослав Вуцов да вади топката от мрежата си - 2:0 за испанците.

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

Малко след попадението Филип Кръстев изведе отлично Кирил Десподов на скорост сам срещу Унай Симон. Капитанът на "лъвовете" потърси десния долен ъгъл на вратата, но топката мина на педя от целта. В 64-ата минута Радослав Кирилов шутира опасно с десния крак, но отново кълбото не се спря във вратата на европейските шампиони.

България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

В 79-ата минута домакините изплетоха нова многоходова акция и след центриране на Алейш Гарсия отляво Атанас Чернев си отбеляза автогол в опит да изчисти острата топка - 3:0 за "Ла Фурия Роха". В 88-ата минута Йереми Пино тества Вуцов с изстрел по диагонала, след което родният вратар изби.

ИСПАНИЯ 4:0 БЪЛГАРИЯ

1:0 Микел Мерино (35)
2:0 Микел Мерино (57)
3:0 Атанас Чернев (79 - автогол)
4:0 Микел Оярсабал (90+)

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион.

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов.


  • 1 Гост

    9 2 Отговор
    Играхме хубаво, но това беше и б отбора на испанците.

    Коментиран от #7

    23:41 14.10.2025

  • 2 Лкнллм

    13 0 Отговор
    Преброих три български докосвания на топката в наказателното на Испания.
    Друг ВЕЛИК факт: броя отбелязани автоголове е два пъти по голям от головете ни в квалификациите!

    Коментиран от #3, #12

    23:42 14.10.2025

  • 3 Гост

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лкнллм":

    Общо имаме 3 вкарани гола. Като не може в чуждата в наша е по лесно.

    23:44 14.10.2025

  • 4 И Киев е Руски

    12 2 Отговор
    Сменяйте професията чалгари с бръснати крака

    Коментиран от #11

    23:45 14.10.2025

  • 5 От Испания

    13 0 Отговор
    Разхождайки се понеже бях сигурен че ще паднем по крайбрежния булевард на един блестящ испански град се учудих че в заведението на големите екрани не е пуснат канала 1 на който се излъчва мача на техния национален отбор а предават MotoGP на който се състезава техният и испанец номер 1 в този спорт.
    Никакъв интерес при положение че те са футболна нация към срещата Испания България. Без повече коментар по въпроса......

    ..

    23:46 14.10.2025

  • 6 Тиква

    6 1 Отговор
    Гербав отбор, срамота,отврат от вас Чалгари татуирани.

    23:48 14.10.2025

  • 7 Не беше Б отбора

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Беше В отбора. А играехме толкова колкото те ни позволяваха.

    23:48 14.10.2025

  • 8 Глюпости , нищо не е загубено ...

    8 1 Отговор
    Биеме Бряг на Слоновата кост и се класираме ...

    Коментиран от #17

    23:49 14.10.2025

  • 9 Испанци

    9 0 Отговор
    играят с топката,а нашите ахмаци гонят михаля.....

    23:50 14.10.2025

  • 10 9689

    5 0 Отговор
    Същото щеше да стане ако беше отбора на Урожай Крушари.

    23:51 14.10.2025

  • 11 да питам

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Я кажи , облаче ле бяло , що си оцеляло ?! Сигурно , що Крим бил навремето Турски ли ?!

    23:51 14.10.2025

  • 12 Фккдлдлшс

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лкнллм":

    В Гинес има ли такъв рекорд?

    23:52 14.10.2025

  • 13 да питам

    4 0 Отговор
    Абе , Конь боб яде ли ?

    23:55 14.10.2025

  • 14 Кфкдк

    0 1 Отговор
    Следващият Световен ще е Бразилия.
    Япония днес ги е била!
    Когато Аржентина падна от джапанките след това Меси вдигна купата.
    Ние бяхме много зле, но с гол на Мързелиньо бихме Роналдовци в Лисабон. И после Португалия дълго време никой не можеше да я спре.
    Залагайте на Бразилия!

    00:00 15.10.2025

  • 15 Глюпости ,

    2 0 Отговор
    Четворка от тотото не ме вдъхновява ,,, искам шестица ...

    00:01 15.10.2025

  • 16 БгРеалист

    2 0 Отговор
    нямаше го виктор попов, но пак автогол, глупава дузпа ...., да имаш 2-3 чисти положения и да ги изпортиш, нямат досег до футбол от високо ниво и това си личи .........

    00:11 15.10.2025

  • 17 Кот ДИвоар

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Глюпости , нищо не е загубено ...":

    хаха, абе нещо си се объркал, ще ви спукаме от бой ако ви хванем ...........

    Коментиран от #18

    00:13 15.10.2025

  • 18 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кот ДИвоар":

    Майтапя се бе , ама нищо чудно да си прав ... Що кой ни фане , се ни бий ,бе ..

    00:19 15.10.2025

  • 19 Агенция Голям...Тур

    1 0 Отговор
    Време е тези туристи да напускат хотела

    00:20 15.10.2025

  • 20 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Стига сте харчили за зеления и за националния по футбол, и двете са обречени каузи

    Коментиран от #25

    00:21 15.10.2025

  • 21 Стига ,бе

    0 0 Отговор
    Тов е голяма част, да паднеш с 4 ...

    00:22 15.10.2025

  • 22 Новини от бъдещето:

    2 0 Отговор
    2850 година... България подобри собствения си рекорд, като отново не се класира за голям футболен форум.

    00:22 15.10.2025

  • 23 БФС мафия

    1 0 Отговор
    Ако сменят националния отбор с отбор от В група, гаранция, че няма да падат толкова.Вън всички.

    00:25 15.10.2025

  • 24 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Бг националите си падат по садо мазо.. няма друга причина да се записват в националния 😆😅🤣😂😂😂

    00:26 15.10.2025

  • 25 Брачед,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    Дано тази вечер да спиш със закрилницата от Валдай ...

    00:26 15.10.2025

  • 26 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за закриване на националния отбор или за неговата приватизация!!!

    00:26 15.10.2025

  • 27 Българин

    2 0 Отговор
    Ако играят лудогорец срещу националите, резултатът ще е същият 😆😆

    00:27 15.10.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Футболът е отражение на затъването на държавата... колкото по-затънала е - толкова повече голове им набиват.. след още 5 години очаквам резултати от по 10:0

    00:28 15.10.2025

  • 29 Програмист

    1 0 Отговор
    11 дървари не излизат от наказателното и пак не могат

    00:29 15.10.2025

  • 30 Германец

    1 0 Отговор
    Българите, които си купуват билети го правят с надеждата да се снимат с ямал 😆😂😂😂

    00:30 15.10.2025

  • 31 горски

    0 0 Отговор
    Виждам само едно решение, българските футболисти трябва да почнат работа и футбола да им стане просто хоби. Така ще имаме очи пред света, че нашият обор е съставен от аматьори и техните резултати са напълно резонни. След поредните два пердаха нищо чудно момчетата да позагубят танцувалната си форма на дансинга. Инак от играта на нашите най-много ми хареса как професионално си пляскат ръцете при всяка смяна на играч. Изключително ме впечатли Десподов със своето умение често да провисва от устата си своя дълъг като на булдог език. В света по футбол, след днес България 102място, Испания 5място в света с най-добро здравеопазване, България 98 място и тн и тн. Хубаво вижте реалността! Едно време като започнеше световно, европейско, квалификации и пр., по телевизията се търкаляха реклами на бири, телевизори с много инчове, нови модели коли..., а сега - хапчета. Май имаме повече автоголове от голове . Може да благодарите за нея на столипинския ром инж. Иванов и неговите началници бай Киро Гела от Разград, бай Венци Шопара от Овча Купел и бай Насо Раев от Подуене. Защото именно те поставиха неграмотният ром Гошо начело на БФС, препречвайки пътя на Бербатов, Стилян Петров и Мартин Петров, които щяха да им размътят водата и да извадят футбола ни от клозета...Е, на клозетниците им харесва така, защото, което е родено да пълзи, не може да лети. То нашите национали кой ли не ги ... сещате се.

    00:35 15.10.2025

