България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

България отстъпи с 0:4 срещу европейския шампион Испания в среща от световните квалификации, играна във Валядолид. По същото време Турция би Грузия на своя територия, с което "лъвовете" останаха без шансове за класиране на Мондиал 2026 и на практика.

Два кръга преди края на квалификационната кампания нашите са с 0 точки, а комшиите са втори с девет. "Ла Роха" е лидер в групата с 12 и крачи уверено към финалите догодина. В 35-ата минута Микел Мерино порази мрежата ни с глава за 1:0.

В 57-ата минута халфът на Арсенал беше точен с глава за втори път. В 79-ата минута Атанас Чернев си вкара автогол. В добавеното време Микел Оярсабал фиксира крайния резултат от дузпа.

Мачът започна очаквано - с подчертан териториален натиск на домакините. Сериозни опасности пред Светослав Вуцов обаче нямаше до 18-ата минута. Тогава на стрелкова позиция изскочи Саму Омородион, но вратарят спаси. Малко по-късно Педри намери горната греда на българската рамка. В 24-ата минута Светослав Вуцов отново беше последно препятствие пред гола. Стражът на Левски изби с една ръка изстрел на Саму Омородион - втори пропуск на нападателя на Порто.

В 30-ата минута Педри потърси мрежата от воле, но топката премина покрай българската врата. В 34-ата минута Микел Оярсабал шутира от границата на наказателното поле, но Вуцов отново изби. Скоро след това крепостта падна. Микел Мерино посрещна топката с глава след центриране отдясно и направи това, което стори в Щутгарт срещу Германия на Евро 2024 - гол за Испания.

В 41-ата минута България достигна до първото си голово положение - Кирил Десподов получи топката на скорост пред вратата на европейските шампиони. Нападателят напред и шутира, но покрай вратата на Унай Симон.

На почивката в центъра на испанската атака застана Борха Иглесиас, който имаше възможност да вкара гол с глава в 50-ата минута, но Вуцов улови топката пред голлинията. В 54-ата минута нападателят на Селта се размина с нов, отново българският вратар. Спаси. След 60 секунди па Борха Иглесиас можеше да накаже нашите, но този път стрелецът показа неточен мерник.

Силната игра на домакините даде резултат в 57-ата минута. Микел Мерино посрещна центриране, този път отляво, на Алехандро Грималдо и с глава накара Светослав Вуцов да вади топката от мрежата си - 2:0 за испанците.

Малко след попадението Филип Кръстев изведе отлично Кирил Десподов на скорост сам срещу Унай Симон. Капитанът на "лъвовете" потърси десния долен ъгъл на вратата, но топката мина на педя от целта. В 64-ата минута Радослав Кирилов шутира опасно с десния крак, но отново кълбото не се спря във вратата на европейските шампиони.

В 79-ата минута домакините изплетоха нова многоходова акция и след центриране на Алейш Гарсия отляво Атанас Чернев си отбеляза автогол в опит да изчисти острата топка - 3:0 за "Ла Фурия Роха". В 88-ата минута Йереми Пино тества Вуцов с изстрел по диагонала, след което родният вратар изби.

ИСПАНИЯ 4:0 БЪЛГАРИЯ

1:0 Микел Мерино (35)

2:0 Микел Мерино (57)

3:0 Атанас Чернев (79 - автогол)

4:0 Микел Оярсабал (90+)

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион.

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов.