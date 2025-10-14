България пак разгромена! Испания ни вкара нови 4!

България отстъпи с 0:4 срещу европейския шампион Испания в среща от световните квалификации, играна във Валядолид. По същото време Турция би Грузия на своя територия, с което "лъвовете" останаха без шансове за класиране на Мондиал 2026 и на практика.
Два кръга преди края на квалификационната кампания нашите са с 0 точки, а комшиите са втори с девет. "Ла Роха" е лидер в групата с 12 и крачи уверено към финалите догодина. В 35-ата минута Микел Мерино порази мрежата ни с глава за 1:0.
В 57-ата минута халфът на Арсенал беше точен с глава за втори път. В 79-ата минута Атанас Чернев си вкара автогол. В добавеното време Микел Оярсабал фиксира крайния резултат от дузпа.
Мачът започна очаквано - с подчертан териториален натиск на домакините. Сериозни опасности пред Светослав Вуцов обаче нямаше до 18-ата минута. Тогава на стрелкова позиция изскочи Саму Омородион, но вратарят спаси. Малко по-късно Педри намери горната греда на българската рамка. В 24-ата минута Светослав Вуцов отново беше последно препятствие пред гола. Стражът на Левски изби с една ръка изстрел на Саму Омородион - втори пропуск на нападателя на Порто.
В 30-ата минута Педри потърси мрежата от воле, но топката премина покрай българската врата. В 34-ата минута Микел Оярсабал шутира от границата на наказателното поле, но Вуцов отново изби. Скоро след това крепостта падна. Микел Мерино посрещна топката с глава след центриране отдясно и направи това, което стори в Щутгарт срещу Германия на Евро 2024 - гол за Испания.
В 41-ата минута България достигна до първото си голово положение - Кирил Десподов получи топката на скорост пред вратата на европейските шампиони. Нападателят напред и шутира, но покрай вратата на Унай Симон.
На почивката в центъра на испанската атака застана Борха Иглесиас, който имаше възможност да вкара гол с глава в 50-ата минута, но Вуцов улови топката пред голлинията. В 54-ата минута нападателят на Селта се размина с нов, отново българският вратар. Спаси. След 60 секунди па Борха Иглесиас можеше да накаже нашите, но този път стрелецът показа неточен мерник.
Силната игра на домакините даде резултат в 57-ата минута. Микел Мерино посрещна центриране, този път отляво, на Алехандро Грималдо и с глава накара Светослав Вуцов да вади топката от мрежата си - 2:0 за испанците.
Малко след попадението Филип Кръстев изведе отлично Кирил Десподов на скорост сам срещу Унай Симон. Капитанът на "лъвовете" потърси десния долен ъгъл на вратата, но топката мина на педя от целта. В 64-ата минута Радослав Кирилов шутира опасно с десния крак, но отново кълбото не се спря във вратата на европейските шампиони.
В 79-ата минута домакините изплетоха нова многоходова акция и след центриране на Алейш Гарсия отляво Атанас Чернев си отбеляза автогол в опит да изчисти острата топка - 3:0 за "Ла Фурия Роха". В 88-ата минута Йереми Пино тества Вуцов с изстрел по диагонала, след което родният вратар изби.
ИСПАНИЯ 4:0 БЪЛГАРИЯ
1:0 Микел Мерино (35)
2:0 Микел Мерино (57)
3:0 Атанас Чернев (79 - автогол)
4:0 Микел Оярсабал (90+)
Стартови състави:
Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион.
България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов.
Друг ВЕЛИК факт: броя отбелязани автоголове е два пъти по голям от головете ни в квалификациите!
Коментиран от #3, #12
23:42 14.10.2025
До коментар #2 от "Лкнллм":Общо имаме 3 вкарани гола. Като не може в чуждата в наша е по лесно.
23:44 14.10.2025
Никакъв интерес при положение че те са футболна нация към срещата Испания България. Без повече коментар по въпроса......
7 Не беше Б отбора
До коментар #1 от "Гост":Беше В отбора. А играехме толкова колкото те ни позволяваха.
23:48 14.10.2025
11 да питам
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Я кажи , облаче ле бяло , що си оцеляло ?! Сигурно , що Крим бил навремето Турски ли ?!
23:51 14.10.2025
До коментар #2 от "Лкнллм":В Гинес има ли такъв рекорд?
23:52 14.10.2025
Япония днес ги е била!
Когато Аржентина падна от джапанките след това Меси вдигна купата.
Ние бяхме много зле, но с гол на Мързелиньо бихме Роналдовци в Лисабон. И после Португалия дълго време никой не можеше да я спре.
Залагайте на Бразилия!
00:00 15.10.2025
До коментар #8 от "Глюпости , нищо не е загубено ...":хаха, абе нещо си се объркал, ще ви спукаме от бой ако ви хванем ...........
Коментиран от #18
00:13 15.10.2025
До коментар #17 от "Кот ДИвоар":Майтапя се бе , ама нищо чудно да си прав ... Що кой ни фане , се ни бий ,бе ..
00:19 15.10.2025
Коментиран от #25
00:21 15.10.2025
До коментар #20 от "ООрана държава":Дано тази вечер да спиш със закрилницата от Валдай ...
00:26 15.10.2025
