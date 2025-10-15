6:0! Аржентина смаза Пуерто Рико, Меси с две асистенции

Аржентина победи Пуерто Рико с 6:0 в контрола, която се проведе в Маями, САЩ, предаде ФОКУС.
Головете за световните шампиони бяха дело на Алексис Мак Алистъър (2), Гонзало Монтиел, резервата Лаутаро Мартинес (2) и автогол на Стивън Ечевария.
Ветеранът Лионел Меси започна като титуляр, уцели греда и даде 2 асистенции. Вратарят на южноамериканците Емилиано Мартинес записа "чиста мрежа" номер 40 в своята национална кариера.
Аржентинците имат 20 победи в последните си 23 приятелски срещи.
1 Смех
13:15 15.10.2025