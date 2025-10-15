Новини
Спорт »
Световен футбол »
6:0! Аржентина смаза Пуерто Рико, Меси с две асистенции

6:0! Аржентина смаза Пуерто Рико, Меси с две асистенции

15 Октомври, 2025 12:35 470 1

  • аржентина-
  • лео меси-
  • контрола-
  • победа-
  • пуерто рико

Звездата на Интер Маями уцели и греда в неравностойната контрола

6:0! Аржентина смаза Пуерто Рико, Меси с две асистенции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентина победи Пуерто Рико с 6:0 в контрола, която се проведе в Маями, САЩ, предаде ФОКУС.

Головете за световните шампиони бяха дело на Алексис Мак Алистъър (2), Гонзало Монтиел, резервата Лаутаро Мартинес (2) и автогол на Стивън Ечевария.

Ветеранът Лионел Меси започна като титуляр, уцели греда и даде 2 асистенции. Вратарят на южноамериканците Емилиано Мартинес записа "чиста мрежа" номер 40 в своята национална кариера.

Аржентинците имат 20 победи в последните си 23 приятелски срещи.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    0 0 Отговор
    Снимката много радва - виждаме му двете ръце на Меси и някой го е шибнал в челото - виждат се пръстите на другия, че не гледа, къде замахва.

    13:15 15.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ