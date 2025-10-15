Новини
Рафиня: Мислех да напусна Барса заради психологически трудности, но обаждане от Флик ме разубеди

15 Октомври, 2025 16:45 402 0

Бразилецът призна, че миналото лято е бил готов да напусне

Рафиня: Мислех да напусна Барса заради психологически трудности, но обаждане от Флик ме разубеди - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Звездата на Барселона Рафиня разкри, че през 2024 г. е бил много близо до трансфер в Саудитска Арабия, но разговор с Ханзи Флик го е убедил да остане.

„Офертата от Саудитска Арабия беше изкушаваща – можеше да осигури семейството ми. Мислех да си тръгна, но Флик ми се обади и ме убеди да остана. Радвам се, че го направи,“ каза бразилецът пред “ESPN”.

След силния сезон под ръководството на Флик, Рафиня стана един от най-продуктивните играчи в Европа – само Мохамед Салах има повече участия в голове от него.

Въпреки това, той призна, че се е чувствал недооценен от част от ръководството, особено заради интереса към Нико Уилямс от Атлетик Билбао:

„Много хора искаха да си тръгна. Може би очакваха по 30 гола на сезон, но аз не съм типичен нападател – давам всичко от себе си за отбора.“

След контузия в бедрото Рафиня пропусна няколко мача, но се очаква да се завърне за Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври.


