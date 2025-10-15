Българският футбол се прости Добромир Жечев

На 12 октомври футболна България загуби една от своите най-ярки фигури – легендарният защитник и треньор Добромир Жечев почина на 82-годишна възраст. Поклонението се състоя в столичния храм "Свети Седмочисленици" и събра десетки спортни деятели, близки, приятели и почитатели на големия "син" №5.

Сред присъстващите бяха известни личности от футболната сцена като Наско Сираков, Даниел Боримиров, Елин Топузаков, Емил Велев, Антони Здравков, Георги Цветков, Божидар Искренов, Войн Войнов, Ангел Станков, Николай Илиев, Тодор Батков, Томас Лафчис, Константин Баждеков, Ивайло Ивков, Станислав Ангелов, Бойко Величков и много други.

Бобата, както с обич го наричаха всички, изиграва 193 мача с екипа на Левски, в които отбелязва 16 гола. С тима печели две шампионски титли и два пъти Купата на България. През 1981 г. застава начело на "сините" като старши треньор и води отбора до трофея от Купата на НРБ през сезон 1981/82. Тогава Жечев полага и основите на едно от най-силните поколения в историята на клуба, включващо имена като Наско Сираков, Борислав Михайлов и Божидар Искренов.

"Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек", каза за него Наско Сираков, а Георги Цветков допълни: „Не познавам по-сериозен и отговорен човек от Бобата“.

Добромир Жечев остава в историята и с изключително постижение – той е единственият български футболист, част от съставите на четири световни първенства: Чили 1962, Англия 1966, Мексико 1970 и Западна Германия 1974.

"Явно горе се събират всички големи", каза с тъга Валентин Михов, изразявайки чувствата на поколения футболни хора, които ще помнят Жечев не само като легенда, но и като човек с голямо сърце.