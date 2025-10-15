Новата "златна кокошка" на Ювентус

Турският национал Кенан Йълдъз може да се окаже "златната кокошка" за Ювентус. 20-годишният футболист е обект на интерес от редица европейски грандове - Реал Мадрид, Барселона, Арсенал и Челси, твърди La Gazzetta dello Sport. "Бианконерите" не искат да се разделят със звездата си, но биха склонили на оферта от 80-90 млн. евро. Факт е, че това лято Ювентус отхвърли предложените за него 67 милиона евро от Челси.

Освен това Йълдъз настоява за тройно увеличение на заплатата си, за да остане в Торино. В момента той печели 1,7 милиона евро годишно, но иска около 6 милиона. Договорът му с Юве е до 2027 г. и от клуба правят всичко възможно да го удължат до 2030-а. Италианският тим го привлече още през 2022 г. със свободен трансфер от Байерн Мюнхен.

Този сезон турският играч е изиграл шест мача в Серия А, като е отбелязал един гол и е дал три асистенции. В националния си отбор пък отбеляза три гола в световните квалификации - два срещу България и един при победата над Грузия.