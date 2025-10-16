Изабелла Шиникова с драматично отпадане в Испания

Изабелла Шиникова отпадна драматично във втория кръг на тенис турнира твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара.

Шиникова, "щастлива губеща" от квалификациите, загуби от поставената под №1 Даря Семенистая (Латвия) с 6:4, 1:6, 5:7. Срещата продължи час и 49 минути.



33-годишната българка навакса ранен пробив пасив и със серия от четири последователни гейма обърна до 4:2, след което запази преднината си до края на първия сет. Във втората част 101-ата в световната ранглиста Семенистая доминираше и даде само гейма на Изабелла.

В третия сет Шиникова, 316-а в класацията на WTA, на два пъти водеше с брейк, като при 5:3 сервираше за мача, но не се възползва, а в последствие латвийката стигна до победата след четири спечелени гейма поред.



Българката участва и в надпреварата на двойки. Шиникова и Естел Кашино (Франция) трябва да доиграят по-късно днес срещата си от първия кръг срещу германките Таисия Мордегер и Яна Мордегер, като имат аванс от 5:1 в първия сет.