Изабелла Шиникова с драматично отпадане в Испания

Изабелла Шиникова с драматично отпадане в Испания

16 Октомври, 2025 21:08 481 0

  • изабелла шиникова-
  • тенис турнир-
  • кортове-
  • лес франкесес дел вайес -
  • испания

Българката претърпя загуба от поставената под №1 Даря Семенистая

Изабелла Шиникова с драматично отпадане в Испания - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова отпадна драматично във втория кръг на тенис турнира твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара.

Шиникова, "щастлива губеща" от квалификациите, загуби от поставената под №1 Даря Семенистая (Латвия) с 6:4, 1:6, 5:7. Срещата продължи час и 49 минути.


33-годишната българка навакса ранен пробив пасив и със серия от четири последователни гейма обърна до 4:2, след което запази преднината си до края на първия сет. Във втората част 101-ата в световната ранглиста Семенистая доминираше и даде само гейма на Изабелла.

В третия сет Шиникова, 316-а в класацията на WTA, на два пъти водеше с брейк, като при 5:3 сервираше за мача, но не се възползва, а в последствие латвийката стигна до победата след четири спечелени гейма поред.


Българката участва и в надпреварата на двойки. Шиникова и Естел Кашино (Франция) трябва да доиграят по-късно днес срещата си от първия кръг срещу германките Таисия Мордегер и Яна Мордегер, като имат аванс от 5:1 в първия сет.


