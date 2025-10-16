Новини
Спорт »
Други спортове »
Сестри Стоеви приключиха участието си на турнира в Одензе след здрава битка

16 Октомври, 2025 20:26 395 1

Родните бадминтонистки отстъпиха пред силния японски тандем Рин Иванага и Кие Наканиши

Сестри Стоеви приключиха участието си на турнира в Одензе след здрава битка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви, които са настоящи европейски шампионки на двойки, приключиха участието си на престижния турнир от сериите Супер 750 в Одензе, Дания. Във втория кръг на надпреварата, нашите националки се изправиха срещу силния японски тандем Рин Иванага и Кие Наканиши, поставени под номер 4 в основната схема.

След оспорван и изпълнен с обрати двубой, българките отстъпиха с 1:2 гейма – 12:21, 21:15, 15:21, като срещата продължи 66 минути.

В началото на първия гейм Стоеви поведоха с 10:9, но японките демонстрираха класата си и обърнаха резултата в своя полза.

Във втората част Габриела и Стефани показаха характер, доминираха с 14:6 и безапелационно изравниха геймовете.

Решителният трети гейм обаче се оказа фатален за българките – Иванага и Наканиши дръпнаха с 15:7 и не изпуснаха инициативата до края, затваряйки мача с 21:15.

Преди това поражение, сестрите Стоеви записаха категорична победа над индийките Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    0 0 Отговор
    Все пак браво!

    20:38 16.10.2025

