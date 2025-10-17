Новини
Спорт »
Други спортове »
Само за 20 минути: Калояна Налбантова с летящ старт на бадминтон турнира в Прага

Само за 20 минути: Калояна Налбантова с летящ старт на бадминтон турнира в Прага

17 Октомври, 2025 16:41 338 0

  • бадминтон-
  • калояна налбантова-
  • турнир-
  • „international challenge“-
  • прага-
  • чехия

Българката отстрани чешката квалификантка Амели Маикснерова

Само за 20 минути: Калояна Налбантова с летящ старт на бадминтон турнира в Прага - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската бадминтонистка Калояна Налбантова демонстрира впечатляваща форма в началото на престижния международен турнир „International Challenge“, който се провежда в сърцето на Прага. Четвъртата в основната схема не остави никакви шансове на чешката квалификантка Амели Маикснерова, като я надигра категорично с резултат 21:6, 21:16 само за 20 минути игра.

С този убедителен успех Налбантова си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу ирландката Рейчъл Дараг.

За съжаление, при мъжете българското участие не бе толкова успешно. Димитър Янакиев отстъпи на шестия поставен в схемата Даниил Дубовенко след оспорван двубой, завършил с 13:21, 17:21 в полза на руснака. Срещата продължи 39 минути, но Янакиев не успя да намери верния ритъм, за да се противопостави на опитния си съперник.

В същото време, Христомира Поповска ще има възможност да се докаже по-късно днес, когато ще премери сили с една от фаворитките на домакините – Тереза Швабикова, която е шеста в основната схема. Очаква се двубоят да бъде истинско изпитание за българката, но надеждите за положителен резултат остават живи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ