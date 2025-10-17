Само за 20 минути: Калояна Налбантова с летящ старт на бадминтон турнира в Прага

Българската бадминтонистка Калояна Налбантова демонстрира впечатляваща форма в началото на престижния международен турнир „International Challenge“, който се провежда в сърцето на Прага. Четвъртата в основната схема не остави никакви шансове на чешката квалификантка Амели Маикснерова, като я надигра категорично с резултат 21:6, 21:16 само за 20 минути игра.

С този убедителен успех Налбантова си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу ирландката Рейчъл Дараг.

За съжаление, при мъжете българското участие не бе толкова успешно. Димитър Янакиев отстъпи на шестия поставен в схемата Даниил Дубовенко след оспорван двубой, завършил с 13:21, 17:21 в полза на руснака. Срещата продължи 39 минути, но Янакиев не успя да намери верния ритъм, за да се противопостави на опитния си съперник.

В същото време, Христомира Поповска ще има възможност да се докаже по-късно днес, когато ще премери сили с една от фаворитките на домакините – Тереза Швабикова, която е шеста в основната схема. Очаква се двубоят да бъде истинско изпитание за българката, но надеждите за положителен резултат остават живи.