Венци Стефанов лично представи Ратко Достанич пред играчите на Славия

Днес официално бе обявено назначението на Ратко Достанич за старши треньор на Славия. Президентът на клуба Венцеслав Стефанов лично представи сръбския специалист пред играчите и щаба на стадион "Александър Шаламанов", с което даде старт на новия проект на "белите".

Достанич, който до момента ръководеше детско-юношеската школа на Локомотив София, се завръща начело на Славия за трети път в своята кариера. Опитният наставник вече е познато име сред феновете на най-стария столичен клуб, след като води отбора през сезон 2003/2004 и през 2006 година. Сега той отново ще има възможност да остави своя отпечатък върху развитието на тима.

В екипа на Достанич ще работи Юлиан Петков, който ще изпълнява ролята на негов първи помощник. Радостин Станев остава доверен треньор на вратарите, а Кирил Динчев ще продължи да се грижи за физическата подготовка на футболистите като кондиционен треньор.

С тези промени Славия демонстрира амбиция за стабилност и нови успехи в предстоящия сезон. Ръководството залага на опит и приемственост, като се надява новият треньорски щаб да върне отбора на победния път и да зарадва верните привърженици на "белите".