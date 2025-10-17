Новини
Венци Стефанов лично представи Ратко Достанич пред играчите на Славия

17 Октомври, 2025 17:03 509 2

Сърбинът се завръща начело на "белите" за трети път в своята кариера

Днес официално бе обявено назначението на Ратко Достанич за старши треньор на Славия. Президентът на клуба Венцеслав Стефанов лично представи сръбския специалист пред играчите и щаба на стадион "Александър Шаламанов", с което даде старт на новия проект на "белите".

Достанич, който до момента ръководеше детско-юношеската школа на Локомотив София, се завръща начело на Славия за трети път в своята кариера. Опитният наставник вече е познато име сред феновете на най-стария столичен клуб, след като води отбора през сезон 2003/2004 и през 2006 година. Сега той отново ще има възможност да остави своя отпечатък върху развитието на тима.

В екипа на Достанич ще работи Юлиан Петков, който ще изпълнява ролята на негов първи помощник. Радостин Станев остава доверен треньор на вратарите, а Кирил Динчев ще продължи да се грижи за физическата подготовка на футболистите като кондиционен треньор.

С тези промени Славия демонстрира амбиция за стабилност и нови успехи в предстоящия сезон. Ръководството залага на опит и приемственост, като се надява новият треньорски щаб да върне отбора на победния път и да зарадва верните привърженици на "белите".


  • 1 Специалиста

    2 0 Отговор
    Колко трябва да си я окъсал за да пристанеш 3пъти на Бате Венци? И без това резултата е винаги колкото каже Сикаджията.

    17:12 17.10.2025

  • 2 урко

    2 0 Отговор
    дедо Радко, като го гледам вече е пръднал в гащите..Явно е доволен да му дават някой лев да си плаща ракийката и сръбската скара

    17:14 17.10.2025

