Росица Денчева с победа над румънка в Италия

17 Октомври, 2025 22:43 390 0

Българката се класира за четвъртфиналите на сингъл

Росица Денчева с победа над румънка в Италия - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националката на България по тенис за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева победи във втория кръг Ева Йонеску (Румъния) със 7:6(5), 6:1. Срещата продължи час и 58 минути.

18-годишната българка успя да навакса изоставане от 2:5 в първия сет, като спаси общо шест сетбола за съперничката в деветия и в десетия гейм, а в последвалия тайбрек реализира обрат след пасив от 2:4 точки. Във втората част Денчева поведе с 4:0, което се оказа решаващо за победата.

За място на полуфиналите Денчева ще играе срещу петата поставена Кристина Диас Адровер (Испания).


Българките Росица Денчева и Елизара Янева пък ще бъдат съпернички на полуфиналите в надпреварата на двойки.

Първите поставени Денчева и Лиза Заар (Швеция), отстраниха без игра на четвъртфиналите отказалите се представителки на домакините Галатеа Феро и Свева Пиерони.

Четвъртите в схемата Янева и Аня Станкович (Сърбия) елиминираха други италианки Франческа Гандолфи и Анджелика Сара с категоричното 6:2, 6:2 за час на корта.


