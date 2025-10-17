Динко Динев полуфиналист на силен турнир в Руанда

Динко Динев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 хиляди долара.

21-годишният българин победи с 6:4, 2:6, 6:3 четвъртия поставен в схемата Амори Ренел (Франция). Срещата продължи 2 часа и 9 минути.

Динев поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет, но във втората част изостана с 0:4 и резултата в сетовете беше изравнен. Българинът загуби първите два гейма в третата решителна част, направи обрат за 5:2, а след това триумфира с 6:3 от първия си мачбол.



Динев се класира за втори полуфинал на сингъл в състезание от веригата на Международната федерация по тенис ITF, а в търсене на първо участие на финал той ще играе утре срещу водача в схемата Макс Хоукес (Нидерландия).