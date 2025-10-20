Новини
Спорт »
Световен футбол »
Леао върна усмивките в Милано и изведе „росонерите“ на върха след късна победа над Фиорентина

Леао върна усмивките в Милано и изведе „росонерите“ на върха след късна победа над Фиорентина

20 Октомври, 2025 06:27 353 0

  • серия а-
  • фиорентина-
  • класирането-
  • рафаел леао

Две попадения на португалеца осигуриха трудна, но ценна победа за Милан

Леао върна усмивките в Милано и изведе „росонерите“ на върха след късна победа над Фиорентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В мач от седмия кръг на Серия „А“ Милан стигна до драматичен успех у дома срещу Фиорентина с 2:1 и оглавиха еднолично класирането. Героят на вечерта беше Рафаел Леао, който реализира и двете попадения за "червено-черните" и върна отбора си на лидерската позиция с 16 точки.

Първата част на двубоя не предложи особени емоции за публиката на „Сан Сиро“. Играта беше предпазлива, а положенията оскъдни. Всичко обаче се промени след почивката, когато темпото рязко се повиши. „Виолетовите“ първи нанесоха удар в 55-ата минута чрез Робин Госенс, който се възползва от разбъркване в наказателното поле и прати топката зад вратаря на домакините – 0:1.

Отговорът на Милан не закъсня. Само осем минути по-късно Леао възстанови равенството с впечатляващ далечен изстрел, който не остави шанс на Де Хеа – 1:1. Натискът на домакините продължи, а резервата Сантяго Хименес внесе свежест в атаката и на два пъти постави защитата на Фиорентина под напрежение.

Решителният момент настъпи пет минути преди края, когато именно Хименес бе фаулиран в наказателното поле. Леао застана зад топката и хладнокръвно донесе победата – 2:1 за Милан. До последния сигнал „виолетовите“ опитаха да изравнят, но защитата на „росонерите“ удържа натиска.

След тази победа Милан се изкачи на първото място в таблицата, докато Фиорентина остава в дъното без успех от началото на сезона. Натискът върху треньора на „виолетовите“ Стефано Пиоли нараства, като все повече италиански медии го сочат за първия кандидат за уволнение в Серия „А“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ