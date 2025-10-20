Леао върна усмивките в Милано и изведе „росонерите“ на върха след късна победа над Фиорентина

В мач от седмия кръг на Серия „А“ Милан стигна до драматичен успех у дома срещу Фиорентина с 2:1 и оглавиха еднолично класирането. Героят на вечерта беше Рафаел Леао, който реализира и двете попадения за "червено-черните" и върна отбора си на лидерската позиция с 16 точки.

Първата част на двубоя не предложи особени емоции за публиката на „Сан Сиро“. Играта беше предпазлива, а положенията оскъдни. Всичко обаче се промени след почивката, когато темпото рязко се повиши. „Виолетовите“ първи нанесоха удар в 55-ата минута чрез Робин Госенс, който се възползва от разбъркване в наказателното поле и прати топката зад вратаря на домакините – 0:1.

Отговорът на Милан не закъсня. Само осем минути по-късно Леао възстанови равенството с впечатляващ далечен изстрел, който не остави шанс на Де Хеа – 1:1. Натискът на домакините продължи, а резервата Сантяго Хименес внесе свежест в атаката и на два пъти постави защитата на Фиорентина под напрежение.

Решителният момент настъпи пет минути преди края, когато именно Хименес бе фаулиран в наказателното поле. Леао застана зад топката и хладнокръвно донесе победата – 2:1 за Милан. До последния сигнал „виолетовите“ опитаха да изравнят, но защитата на „росонерите“ удържа натиска.

След тази победа Милан се изкачи на първото място в таблицата, докато Фиорентина остава в дъното без успех от началото на сезона. Натискът върху треньора на „виолетовите“ Стефано Пиоли нараства, като все повече италиански медии го сочат за първия кандидат за уволнение в Серия „А“.