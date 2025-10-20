Новини
Байерн Мюнхен ще предложи нов договор на Мануел Нойер

20 Октомври, 2025 19:29 441 1

  • мануел нойер-
  • байерн мюнхен-
  • футбол-
  • бундеслига

Очакваше се настоящият сезон да бъде последен за стража с екипа на баварците, но по всичко личи, че той ще остане на „Алианц Арена“ още една година

Байерн Мюнхен ще предложи нов договор на Мануел Нойер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Байерн Мюнхен ще предложи нов договор на вратаря Мануел Нойер, информира „Билд“. Очакваше се настоящият сезон да бъде последен за стража с екипа на баварците, но по всичко личи, че той ще остане на „Алианц Арена“ още една година.

38-годишният германски вратар продължава да демонстрира топ форма и наскоро постави нов рекорд в Бундеслигата. С победата на Байерн срещу Борусия Дортмунд, Нойер записа своята 363-та победа в първенството, надминавайки постижението на Томас Мюлер за най-много победи в историята на Бундеслигата.

Въпреки отличното представяне на Нойер, ръководството на Байерн осъзнава, че трябва да започне да планира и периода след Нойер.

Според информацията на „Билд“, през следващата година Нойер ще получава по-малко шансове за изява, за да може младият Йонас Урбиг да натрупа важен опит на най-високо ниво. Идеята е Нойер да остане в състава като втори вратар, което би направило прехода по-плавен.

Ръководството на Байерн трябва да вземе решение и относно бъдещето на Александър Нюбел и Даниел Перец. И двамата ще се завърнат в Мюнхен след края на наемните си периоди през следващия сезон. При Перец има вероятност той да се върне още през януари и да търси нов наем, тъй като не играе редовно в Хамбургер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вест гост

    0 0 Отговор
    Е, тия не знаят за малката вуца. Колко са глупави.

    19:35 20.10.2025

