Кристиано Роналдо ще почива след хеттрик

20 Октомври, 2025 22:59 540 0

  • кристиано роналдо-
  • ал насър-
  • футбол

Саудитите ще се изправят срещу индийския Гоа

Кристиано Роналдо ще почива след хеттрик - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо ще почива, след като вкара хеттрик при победата с 5:1 на Ал Насър в местния шампионат. Сега пред "соколите" предстои гостуване в азиатската Шампионска лига 2.

Саудитите ще се изправят срещу индийския Гоа. 40-годишният нападател не беше включен от Жорже Жезус в групата за мача. Така той ще събира сили за следващия мач от първенството срещу Ал Хазем в събота.

Фокусът през кампанията е основно върху саудитското първенство, където отборът е лидер с пет победи в пет мача. В азиатската Шампионска лига също имат две победи от два мача и търсят осма поредна победа във всички турнири.


