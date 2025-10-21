Бъдещето на Карлос Насар с голям обрат

Карлос Насар се е приближил до възможността да подпише договор с федерацията по вдигане на тежести.
Представител на Насар е провел среща с президента на федерацията Стефан Ботев, която е продължила повече от два часа.
Двете страни са направили важни стъпки да сближат позициите си. На този етап няма постигнато споразумение, но има голям напредък.
Насар няма договор с федерацията и именно поради тази причина не получава заплата. Той сам осигурява средства за подготовката си.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карло☪︎ Надран
Коментиран от #6
14:03 21.10.2025
2 честен ционист
Коментиран от #4, #9
14:03 21.10.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:05 21.10.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "честен ционист":не/ гледа се кой гражданин си
14:06 21.10.2025
5 Този е
Коментиран от #7, #10
14:07 21.10.2025
6 Скоро ще го видим...
До коментар #1 от "Карло☪︎ Надран":...да се състезава под чужд флаг...!
14:07 21.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чорбара
14:09 21.10.2025
9 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "честен ционист":Не... "Договорът с федерацията" урежда плащанията и други техн. подробности... Състезаването за друга държава е по-сложна задача и включва бг федерацията да даде разрешение... Сложно, но не толкова- въпрос на пари е де факто колко ще плати Катар...
Коментиран от #11
14:09 21.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честен ционист
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":Да разбирам ли, че заради това Карлос се е скарал с федерацията, за да я прескочи и не дели с нея комисионна? И Карлос трябва да има двойно гражданство, след като е роден в Париж, следователно той може да преговаря с треата страна с второто си гражданство.
Коментиран от #14
14:14 21.10.2025
12 пешо
14:22 21.10.2025
13 Титак
Нещо като Зелето ...мир ама според нашите условия.
Коментиран от #18
14:23 21.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Карлос Друсар
14:43 21.10.2025
16 Перо
14:58 21.10.2025
17 Май
14:59 21.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.