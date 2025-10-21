Новини
Бъдещето на Карлос Насар с голям обрат

21 Октомври, 2025 13:59 2 414 18

Представител на Насар е провел среща с президента на федерацията Стефан Ботев, която е продължила повече от два часа

Бъдещето на Карлос Насар с голям обрат - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар се е приближил до възможността да подпише договор с федерацията по вдигане на тежести.

Представител на Насар е провел среща с президента на федерацията Стефан Ботев, която е продължила повече от два часа.

Двете страни са направили важни стъпки да сближат позициите си. На този етап няма постигнато споразумение, но има голям напредък.

Насар няма договор с федерацията и именно поради тази причина не получава заплата. Той сам осигурява средства за подготовката си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карло☪︎ Надран

    11 10 Отговор
    Момчето не е виновен, че държавата не може да му осигури нужното да тренира. А не е постигнал малко. Скоро може и да го видим в политиката.

    Коментиран от #6

    14:03 21.10.2025

  • 2 честен ционист

    10 3 Отговор
    Щом няма договор с федерацията, това означава ли, че ако реши да се състезава за Катар например, всичките му постижения могат да се пишат на актива на Катар?

    Коментиран от #4, #9

    14:03 21.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    явно трябва да си много голям БГ ,да си трошиш здравето и нервите като тва момче с ТРИкульора над главата си

    14:05 21.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    не/ гледа се кой гражданин си

    14:06 21.10.2025

  • 5 Този е

    6 21 Отговор
    Сирийски ром, роден в парижко гето.

    Коментиран от #7, #10

    14:07 21.10.2025

  • 6 Скоро ще го видим...

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Карло☪︎ Надран":

    ...да се състезава под чужд флаг...!

    14:07 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чорбара

    4 18 Отговор
    Разкарайте този брикет бе.

    14:09 21.10.2025

  • 9 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не... "Договорът с федерацията" урежда плащанията и други техн. подробности... Състезаването за друга държава е по-сложна задача и включва бг федерацията да даде разрешение... Сложно, но не толкова- въпрос на пари е де факто колко ще плати Катар...

    Коментиран от #11

    14:09 21.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    Да разбирам ли, че заради това Карлос се е скарал с федерацията, за да я прескочи и не дели с нея комисионна? И Карлос трябва да има двойно гражданство, след като е роден в Париж, следователно той може да преговаря с треата страна с второто си гражданство.

    Коментиран от #14

    14:14 21.10.2025

  • 12 пешо

    5 3 Отговор
    след снимката с шиши всичко е възможно

    14:22 21.10.2025

  • 13 Титак

    2 6 Отговор
    Иска да подпише договор ама по неговите условия, извива ръцете на федерацията.
    Нещо като Зелето ...мир ама според нашите условия.

    Коментиран от #18

    14:23 21.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карлос Друсар

    1 6 Отговор
    Преатели, искам ясно да заявя. Все още нямаме споразумение с федерацията. Пеевски каза нищо да не подписвам, а да продължавам да изнудвам държавата ви за пари и материални облаги.

    14:43 21.10.2025

  • 16 Перо

    5 0 Отговор
    Не са му нужни паразитите от федерацията! Ако има рекет да отива нашия за Катар или другаде, вместо да живее мизерно и да пълни гушите на паразитите на обществото! Бандити и патриотизъм са две различни неща! И министърът на спорта е овца, щом допуска рекета!

    14:58 21.10.2025

  • 17 Май

    1 1 Отговор
    ще отгледаме Карло Снасар ?

    14:59 21.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

