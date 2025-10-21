Бъдещето на Карлос Насар с голям обрат

Карлос Насар се е приближил до възможността да подпише договор с федерацията по вдигане на тежести.

Представител на Насар е провел среща с президента на федерацията Стефан Ботев, която е продължила повече от два часа.

Двете страни са направили важни стъпки да сближат позициите си. На този етап няма постигнато споразумение, но има голям напредък.

Насар няма договор с федерацията и именно поради тази причина не получава заплата. Той сам осигурява средства за подготовката си.